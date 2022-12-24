HDP’den Fransa’daki terör eylemlerine destek: Paris yanıyor bırakın yansın

BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI: "BESLEDİĞİNİZ YILAN SİZİ DE SOKABİLİR"



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce bir çok kez terör örgütüne destek veren Batı ülkelerini açık açık uyarmıştı.



Başkan Erdoğan, ''Buradan bir kez daha terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan destek veren ülkelere sesleniyorum. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir.'' ifadelerini kullanmıştı.

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