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PKK'lıların Paris'teki gösterileri! İbrahim Kalın ve Ömer Çelik'ten peş peşe açıklamalar | Saldırının nedeni belli oldu

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Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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PKK’lıların Paris’teki gösterileri! İbrahim Kalın ve Ömer Çelik’ten peş peşe açıklamalar | Saldırının nedeni belli oldu

Fransa'nın başkenti Paris'de üç kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı ile ilgili Paris Savcısı Laure Beccuau, yakalanan saldırganın geçen yıl da ırkçı bir saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırı sonrasında ise olay yerinde toplanan eylemciler polisle çatıştı, çevredeki dükkanlar çatışmalardan zarar görürken eylemciler cadde ortasında barikat kurup barikatı ateşe verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten peş peşe açıklamalar geldi. Kalın, Twitter'dan paylaştığı mesajda PKK'lı teröristlerin Paris sokaklarını ateşe verdiğini belirtip Fransa'ya "Hala sessiz kalacak mısınız?" diye tepki gösterdi. Öte yandan Paris Savcılığı, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki saldırıyı düzenlediğini açıkladı.

Paris'in 10. bölgesinde bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin yakınlarında 69 yaşındaki bir erkek saldırgan dün çevredekilere silahla ateş açmış, biri kadın ikisi erkek olmak üzere üç kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralanmıştı.

Polis olay yerine intikal ederek saldırganı etkisiz hale getirmiş ve gözaltına almıştı.

Paris Savcısı Laure Beccuau, olayla ilgili basına açıklama yaparak saldırganın geçen yıl 'ırkçı bir saldırı' düzenlediğini ifade etti. Fransa Demiryolları'ndan emekli saldırganın, 2016 tarihinde bir ırkçı saldırı düzenlediği, daha sonra 8 Aralık 2021 tarihinde de Paris'te bulunan mülteci kampına başka bir saldırı düzenlediği, bu olayla ilgili iki kişiyi yaralama suçundan hakkında dava açıldığı ve kısa bir süre önce serbest kaldığı dünyaya basınına yansıdı. Fransa basını saldırganın adının William M. olduğunu duyurdu.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırganı 'aşırı sağcı' olarak nitelendirdi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olay yerinden dün basına yaptığı açıklamada saldırganı yabancıları açıkça hedef alan biri olduğunu belirtti.

TÜRKİYE ALEYHİNE SLOGANLAR ATILDI

Polis olay yerine intikal ederek saldırganı bir kuaför dükkanında etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı. Ancak saldırı sonrasında olay yerinde toplanan eylemciler polisle çatıştı, çevredeki dükkanlar çatışmalardan zarar görürken eylemciler cadde ortasında barikat kurup barikatı ateşe verdi.

Polis biber gazıyla eylemcilere müdahale etti, bazı polis memurlarının hafif yaralandığı belirtildi. Saldırı sonrası Terör örgütü PKK yanlılarının toplanarak, çevrede Türkiye aleyhine slogan attıkları görüldü. Olayın meydana geldiği Paris 10. Bölgenin İlçe Belediye Başkanı Alexandra Cordebard olay yerinde basına açıklama yaparken çevresindeki kalabalık, Türkiye aleyhine sloganlar atmayı sürdürdü.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN TEPKİ: 'HALA SESSİZ KALACAK MISINIZ?'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, paylaştığı Twitter mesajında Fransa'daki olaylara tepki gösterdi. Kalın, PKK'lı teröristlerin Paris sokaklarını ateşe verdiğini belirtip "Hala sessiz kalacak mısınız?" dedi.

Kalın, "Bu Fransa'daki PKK. Suriye'de desteklediğiniz terörist organizasyonla aynı. Aynı PKK son 40 yılda binlerce Türkü, Kürdü ve güvenlik görevlisini katletti. Onlar şimdi Paris sokaklarını ateşe veriyor. Hala sessiz kalacak mısınız?" ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK: PKK/YPG'NİN KÜRTLER DİYE BİR DERDİ YOK

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, PKK'lıların Paris'teki gösterileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından derlenenler:

PKK'nın faaliyetlerinin Kürtlere zarar verdiği ortaya çıktı.

PKK/YPG'nin Kürtler diye bir derdi yok.

La Farge firması hem DEAŞ'a hem de PKK'ya destek veriyor.

Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüzeler.

Hem ırkçı saldırıyı hem de PKK'nın gösterisini kınıyoruz.

PARİS SAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen 3 kişinin öldüğü saldırı ile ilgili Paris Savcılığı'ndan bir açıklama yapıldı. Paris Savcılığı, Fransız saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefreti" olduğunu, "cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için" Paris'teki saldırıyı düzenlediğini açıkladı.

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