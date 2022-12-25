PKK’lıların Paris’teki gösterileri! İbrahim Kalın ve Ömer Çelik’ten peş peşe açıklamalar | Saldırının nedeni belli oldu

Paris'in 10. bölgesinde bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin yakınlarında 69 yaşındaki bir erkek saldırgan dün çevredekilere silahla ateş açmış, biri kadın ikisi erkek olmak üzere üç kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralanmıştı.

Polis olay yerine intikal ederek saldırganı etkisiz hale getirmiş ve gözaltına almıştı.