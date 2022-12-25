PKK'lılar Fransa'da Paris sokaklarını savaş alanına çevirecek güce nasıl geldi? Her şey 1981 seçimlerinde gizli | PKK'ya destek Elysee Sarayı'nda
Fransa'da PKK destekçilerinin başlattığı vahşet dünya basını tarafından anbean takip ediliyor. PKK'lılar Paris sokaklarını savaş alanına çevirirken, olayların bu noktaya nasıl geldiği merak konusu oldu. Terör örgütü PKK'nın Fransa tarafından destek görmesi 1981'deki seçimlerle başladı. Seçimi kazanan François Mitterrand'ın PKK'ya destek vermesi günümüze kadar devam etti. 2012'de göreve gelen eski Cumhurbaşkanı François Hollande, terör elebaşlarını Elysee Sarayı'nda ağırladı. Macron yönetimi de PKK'ya açıktan vermeye devam ederken, terör yandaşları ülke içinde de çoğaldı. Fransız hükümetinin desteğiyle ülke içinde büyüyen PKK, Paris sokaklarını ateşe verdi.
Fransa, Avrupa Birliği'nin terör listesinde yer almasına rağmen, bölücü terör örgütü PKK'ya eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand'dan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, 40 yıldır verdiği destekten vazgeçmiyor.
AB Konseyi'nin Eylül 2001'de terör listesine eklediği PKK'nın Paris yönetimiyle ilişkisi 1981'de François Mitterrand'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle başladı.
Cumhurbaşkanı olmadan önce de Paris'te PKK'lılarla yakın ilişkisi olduğu ifade edilen Mitterrand'ın 1995 yılına kadar sürdürdüğü 2 dönem görevi süresince eşi Danielle Mitterrand'ın da desteğiyle terör örgütünün Fransa'da dernekleşme faaliyetleri yoğunlaştı.
MİTTERRAND'IN EŞİNDEN PKK'YA AÇIK DESTEK
Danielle Mitterrand'ın o yıllarda PKK'lı bir teröriste söylediği, "Siz eylem yapmaya devam edin. Görüştüğüm Fransız yetkililer, 'PKK, Kürt sorunu ile özdeş hale gelmedikçe Türkiye'nin Avrupa'nın istediği adımları atması mümkün değildir.' diyor. Bu nedenle de PKK siyasallaşmalıdır ve ülkem de üzerine düşen görevi yapacaktır. Ben size ülkemin serbest dolaşım hakkı vermesi için çalışacağım." sözleri, bölücü örgüte verilen desteği açıkça ortaya koyuyordu.
Kendisini Kürtlerin temsilcisi olarak göstermeye çalışan PKK, Daniella Mitterrand için o yıllarda "Kürtlerin anası" tabirini yaygınlaştırdı.
PKK'nın destek bulması ve Avrupa'da örgütlenmesinin yolunu açan Mitterrand sonrası Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy döneminde, eskisi kadar sıkı olmasa da örgüt Fransa yönetimiyle ilişkilerini sürdürdü. PKK ile iltisaklı olan dernek, vakıf ve enstitüler ülkede faaliyetlerini devam ettirdi.
SURİYE İÇ SAVAŞININ ARDINDAN FRANSA'NIN PKK'YA DESTEĞİ ARTTI
Suriye'de Mart 2011'de iç savaşın patlak vermesiyle kendine daha fazla alan bulan ve karışıklıktan yararlanarak Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurmayı hayal eden YPG/PKK, bu konuda Avrupa'da en büyük desteği Fransa'dan aldı.
Özellikle 2012'de göreve gelen eski Cumhurbaşkanı François Hollande döneminden bu yana Fransa'da rahatça propaganda imkanı bulan örgüt, Paris ve diğer kentlerde engel tanımadan eylemler yapmayı sürdürdü.
TERÖRİSTLER ELYSEE SARAYI'NDA AĞIRLANDI
Hollande, 2015'te Elysee Sarayı'nda YPG/PKK'nın elebaşlarını ve sözde yöneticilerini askeri üniformalarıyla ağırladı.
Fransa'nın mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Nisan 2019'da YPG/PKK'lı teröristleri SDG adı altında Elysee Sarayı'nda kabul ederek örgüte desteğini üst düzeye çıkardı. Nisan 2019'da yapılan görüşmenin ardından Saray'dan yapılan açıklamada, Macron'un örgüte "aktif desteğin sürdürüleceğine" dair güvence verdiği bildirildi.
9 Ekim-25 Kasım 2019'daki Barış Pınarı Harekatı sonrası Fransız parlamentosu, YPG/PKK'ya desteğini yineleyerek bölücü örgütün yanındaki pozisyonunu bir kez daha belirginleştirdi.
YPG'ye desteği sürdürmek için PKK ile YPG arasındaki bağı reddeden Macron, YPG'nin Suriye'de DEAŞ ile mücadele ettiğini bahane ederek örgüte verdiği desteği savundu ve terörle mücadele konusundaki "çifte tutumunu" ortaya koydu.
Ancak Fransa'da ve Avrupa'da düzenlenen gösterilerde taşınan bez parçaları, PKK'lıların Türklere yönelik saldırıları, Avrupa'dan tek merkezden yönetilme, soruşturmalar, raporlar ve itiraflar, YPG'nin AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK ile bağlantısı olduğunu açıkça gösteriyor.
FRANSA'DAN SURİYE'DE YPG/PKK'YA ASKERİ EĞİTİM
Terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde devlet kurma emellerine açıkça destek veren Fransa, Türkiye'nin 2018'de bölgeyi terörden arındırmak amacıyla düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na en fazla itiraz eden ülke oldu. Macron'un Fransa'sı, PKK/YPG'nin Suriye'de işgal ettiği bölgede askeri varlık göstermekle kalmadı, Fransız askeri danışmanları Ayn İsa üssünde teröristlere eğitim verdi.
Fransa, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını "hiçe sayarak" YPG/PKK'nın Suriye'de varlığını güçlendirmeye yönelik adımlar atmaya çalıştı ancak bu adımlarında başarısızlığa uğrayarak Avrupa'daki etkisinin de sınırlı olduğunu gösterdi.
PKK, STRAZBURG'DAKİ AVRUPA KONSEYİ'Nİ EVİ GİBİ KULLANIYOR
Öte yandan Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi adeta PKK'nın evi gibi işlev görüyor. Avrupa Konseyi örgüte siyasi olarak destek sunmaktan çekinmiyor. Ayrıca Avrupa Konseyi binasının önünde PKK yandaşları örgüt elebaşının serbest bırakılması için aralıksız eylem düzenliyor.
Eski AP Türkiye Raportörü Kati Piri'nin "PKK'nın Avrupa için tehdit oluşturmadığı" yönündeki sözleri ise Fransa ve Avrupa'daki genel tutumu özetliyor.
PARİS SOKAKLARI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Terör örgütü PKK bu kez destek gördüğü Fransa'da vahşi yüzünü gösterdi. Örgüt sempatizanları Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle şiddet eylemleri gerçekleştirdi. PKK taraftarları, polise, kamu malına, özel mülk ve araçlara saldırdı.
Havai fişek, maytap, söktükleri kaldırım taşlarını ve çöp konteynerlerini fırlatan saldırganlar, polisin kısıtlı müdahalesiyle karşılaştı. Diğer yandan ülkeyi savaş aşanına çeviren teröristlere Fransa'dan destek geldi.
PKK paçavralarının altında yürüyen Fransız vekil Sebastien Delogu, Fransız polisinin Türkiye aleyhinde sloganlar atarak ortalığı savaş alanına çeviren göstericilere müdahalesine tepki gösterdi. Delogu, gösterilerin 'barışçıl bir geçit töreni' olduğunu iddia etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 Ocak memur yeni maaş TABLOSU BELLİ OLDU! TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla güncellendi! Doktor, hemşire, öğretmen, polis...
- EYT'de KADRO oluşuyor! 1999 sigorta, 5000 primi olana YAŞ BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ ÇÖZÜLECEK! 2000 sonrası sigortalılara 3600 gün anahtarı
- 2023 BEDELLİ ASKERLİK yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik YENİ ÜCRET ne kadar olacak?
- Yarın Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? EYT+Doğalgaz... 26 Aralık Pazartesi Kabine gündeminde neler var?
- ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI: 2022 TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oldu mu?
- AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI mı? MEB Açık Lise sınavları ne zaman, hangi gün belli olacak? AÖL Mezun olma şartları neler?
- Ankara TOKİ kurası ne zaman? ANKARA'da hangi ilçelere kaç konut yapılacak? Etimesgut, Sincan, Polatlı... TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?
- Yemek kartları marketlerde geçecek mi? 2023 Yemek kartları nerelerde geçiyor? Yemek kartı nedir, nerelerde kullanılır?
- Tarım Kredi Market İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ: 25-31 Aralık güncel katalog!
- AİLE DESTEK ÖDEMESİ ne zaman? Bakan Yanık: Yılbaşı hediyesi gelebilir! Aile Sosyal Yardımı Ocak 2023 ne kadar, kaç TL? Zam gelecek mi?
- İŞKUR TCDD İŞ BAŞVURU EKRANI | TCDD EN AZ 8.500 TL maaşla 100 personel alacak! Şartlar ve branşlar neler?
- KYK 3 aylık TOPLU ÖDEME Ne zaman? KYK bursu hangi tarihte hesaplara geçiyor? KYK BURS/KREDİ ÖDEME TAKVİMİ