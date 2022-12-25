PKK’lılar Fransa’da Paris sokaklarını savaş alanına çevirecek güce nasıl geldi? Her şey 1981 seçimlerinde gizli | PKK’ya destek Elysee Sarayı’nda

MİTTERRAND'IN EŞİNDEN PKK'YA AÇIK DESTEK

Danielle Mitterrand'ın o yıllarda PKK'lı bir teröriste söylediği, "Siz eylem yapmaya devam edin. Görüştüğüm Fransız yetkililer, 'PKK, Kürt sorunu ile özdeş hale gelmedikçe Türkiye'nin Avrupa'nın istediği adımları atması mümkün değildir.' diyor. Bu nedenle de PKK siyasallaşmalıdır ve ülkem de üzerine düşen görevi yapacaktır. Ben size ülkemin serbest dolaşım hakkı vermesi için çalışacağım." sözleri, bölücü örgüte verilen desteği açıkça ortaya koyuyordu.

Kendisini Kürtlerin temsilcisi olarak göstermeye çalışan PKK, Daniella Mitterrand için o yıllarda "Kürtlerin anası" tabirini yaygınlaştırdı.

PKK'nın destek bulması ve Avrupa'da örgütlenmesinin yolunu açan Mitterrand sonrası Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy döneminde, eskisi kadar sıkı olmasa da örgüt Fransa yönetimiyle ilişkilerini sürdürdü. PKK ile iltisaklı olan dernek, vakıf ve enstitüler ülkede faaliyetlerini devam ettirdi.