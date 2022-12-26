Fransız basını Paris’in savaş alanına çeviren PKK’yı değil Türkiye’yi hedef gösterdi! İşte Fransızların alçak manşetleri

Liberation gazetesi de utanç verici benzer bir habere ilk sayfasında yer verdi. 'Fransa'daki Kürtler için, ırkçı saldırının arkasında Türkiye'nin gölgesi var' diyen Liberation, PKK'lı teröristlerin görüşlerine sayfasını açtı. Gazetenin haberinde, 'yalnız bir kurt' olan saldırganın ateş açtığı ve hedef aldığı yerin 'tesadüf' olamayacağı ileri sürüldü.

'Paris'te Kürtler öldürüldü: Şüpheli Pazartesi günü sorgu hakiminin huzuruna çıkarılıyor' başlığını tercih eden Le Figaro gazetesi ise, William M.'nin kendisini 'her zaman yabancıları ve göçmenleri öldürmek isteyen biri' olarak tanımladığını kaydetti.