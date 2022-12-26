Fransız basını Paris'in savaş alanına çeviren PKK'yı değil Türkiye'yi hedef gösterdi! İşte Fransızların alçak manşetleri
Fransa'nın 1981'den itibaren desteklediği PKK, Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi. Terör sevdalısı Fransız basını ise alçak manşetler atarak Türkiye'yi hedef gösterdi. PKK'lı teröristlerin görüşlerine sayfasını açan Liberation gazetesinde, 'yalnız bir kurt' olan saldırganın ateş açtığı ve hedef aldığı yerin 'tesadüf' olamayacağı ileri sürüldü.
Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar, sokakların PKK terörüyle tanışmasına yol açtı. Silahlı saldırı, Paris'in 10. bölgesinde 23 Aralık Cuma günü öğleden sonra gerçekleşti. Saldırgan önce Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ni, sonra aynı sokaktaki bir restoran ve bir kuaförü hedef aldı.
Üç kişiyi vurarak öldüren, üç kişiyi de yaralayan saldırgan kuafördekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi.
Paris'e şok dalgaları yayan saldırının ardından sokaklara çıkan terör örgütü PKK yandaşları, Fransa'nın başkentini savaş alanına çevirdi. PKK'lı göstericiler Cuma günü ve hafta sonu polisle çatıştı, arabalar devrilip yakıldı ve sokaklar ateşe verildi.
Yüzlerce terör yandaşından bazıları örgütün paçavralarını ve terör elebaşının fotoğaflarını taşıdı. Polis ise terör yandaşı göstericilere biber gazı sıkarak karşılık verdi.
SKANDAL MANŞETLER
Saldırı Fransız medyasında geniş şekilde yer bulmaya devam ediyor. Le Monde, 'd'Enghien sokağı cinayetlerinin arkasında ırkçılık var' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Savcılık ifadesine yer veren gazeteye göre, Paris'i şoka uğratan katliamın koşulları üç gün sonra belirginleşti.
Fransa'nın en çok satan gazetesi Ouest France ise, 'Şüpheli cinayet işlemek için önce Saint-Denis'e gitti' manşetini attı. Saldırganın Pazar sabahı Paris'in popüler bölgesi Saint-Denis'i Colt 45 tabancasıyla turladığını aktaran gazete, silahını kolayca dolduramayacağını düşünen William M.'nin daha sonra ailesinin evine döndüğünü ve öğleden sonra ise d'Enghien sokağına gittiğini belirtti.
Le Monde gazetesi, bir diğer haberine ise skandal bir başlık attı: 'Paris'te Kürtler öldürüldü: Fransa'da Ankara'nın kendilerine uyguladığı şiddetin peşini bırakmayan militan bir topluluk.' Cuma günü gerçekleşen ölümcül saldırının militan topluluğun Fransa devletine karşı öfkesini uyandırdığını yazan gazete, Paris'i savaş alanına çeviren grubun tek başına 'ırkçı bir suç'a ikna olmadığını ve Türkiye'yi suçladığını iddia etti.
Liberation gazetesi de utanç verici benzer bir habere ilk sayfasında yer verdi. 'Fransa'daki Kürtler için, ırkçı saldırının arkasında Türkiye'nin gölgesi var' diyen Liberation, PKK'lı teröristlerin görüşlerine sayfasını açtı. Gazetenin haberinde, 'yalnız bir kurt' olan saldırganın ateş açtığı ve hedef aldığı yerin 'tesadüf' olamayacağı ileri sürüldü.
'Paris'te Kürtler öldürüldü: Şüpheli Pazartesi günü sorgu hakiminin huzuruna çıkarılıyor' başlığını tercih eden Le Figaro gazetesi ise, William M.'nin kendisini 'her zaman yabancıları ve göçmenleri öldürmek isteyen biri' olarak tanımladığını kaydetti.
SALDIRIDAN TÜRKİYE'Yİ SORUMLU TUTTULAR
Fransa'da yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulunan Berivan Fırat, saldırının Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerek Fransa'nın kendilerini korumadığını söyledi.
Başkan Erdoğan'ı hedef alan Berivan Fırat şöyle konuştu:
"Bizi nişan aldılar, bizi öldürdüler. Çünkü Fransa bizi yeterince korumadı ve Türkiye devletinin yaptığı saldırıları ciddiye almadı. Fransa, Erdoğan'ın, Kürtler için, Ermeniler için, Orta Doğu için, ve Fransa için nasıl bir tehlikeyi temsil ettiğin farkında değil. Bunu camilerle, derneklerle, ve Kuzey Afrika ülkesinde gelen gençleri kullanarak yapıyor. İslamofobiyi öne sürüyorlar."
TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN SKANDAL SÖZLER
Skandal açıklamalarına devam eden Berivan Fırat, "Dün olanlar ırkçı bir olay mıydı, yoksa politik suikast mıydı?" sorusuna şöyle cevap verdi;
"Kesinlikle bir suikast yapıldı. Bu barbar olay, bu terörist saldırının arkasında bunu yapan kişi kim olursa olsun kesinlikle Faşist ve aşırı sağcı Türk devleti, ve Erdoğan vardır."
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