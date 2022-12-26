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Yunan basını yakın takipte! Kızılelma ve Anka-3 için çarpıcı yorum: Türkler için mihenk taşı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
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Yunan basını yakın takipte! Kızılelma ve Anka-3 için çarpıcı yorum: Türkler için mihenk taşı

Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımları, Yunanistan basını tarafından da yakından takip ediliyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Anka-3 ile Kızılelma Muharip İnsansız Uçak Sistemi, son dönemde ülkemize yönelik provokatif girişimlerde bulunan ülkede gündem oldu. Yunan Kathimerini gazetesi, son gelişmelerin Türk havacılığı için mihenk taşı olarak görüldüğünü vurguladı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, Atina yönetiminin Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonları sonrası iyice arttı.

İki ülke arasındaki gerilim Yunan basınının Türkiye'ye olan ilgisini de bir hayli artırdı. Yunan basını, Türk savunma sanayiindeki gelişmeleri oldukça yakından izler hale geldi.

YUNAN BASINI KIZILEMA VE ANKA-3'E YAKIN TAKİPTE

Son olarak, Kathimerini gazetesi, jet motorlu Muharip İnsansız Uçak Sistemi Kızılelma'nın ilk test uçuşunu okuyucularına aktardı.

Yayımlanan haberde, "Baykar şirketinin şemsiyesi altındaki uluslararası düzeyde tanınan Bayraktar TB-2'nin ardından şimdi de Kızılema dronunun ilk test uçuşu yapıldı" notu düşüldü.

Yakın zaman önce de TUSAŞ'ın Αnka-3 isimli yeni bir İHA projesini tanıttığı da hatırlatıldı.

"TÜRKLER MİHENK TAŞI OLARAK GÖRÜYOR"

Yunan gazetesi, Kızılelma ve Anka-3'ün Türk havacılığı için mihenk taşı olarak görüldüğünü vurguladı.

Anka-3'ün ilk test uçuşlarının 2023 içinde yapılmasının beklendiği belirtildi.

Türkiye'nin Anka markası altında Anka-B, Anka-2 gibi bir dizi insansız hava aracı geliştirdiğine işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Anka-3'e ilişkin açıklamalarına da yer verildi.

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