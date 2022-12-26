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Fransız saldırgan yeniden gözaltına alındı! PKK'lılar Paris sokaklarını ateşe vermişti

Fransa'da 69 yaşındaki ırkçı adamın silahlı saldırısı nedeniyle 3 kişi hayatayını kaybetmişti. PKK yandaşları bu olayı fırsat bilerek Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi. Onlarca Fransız polis yaralanırken, birçok işyeri ve sivil vatandaşların araçları da hasar gördü. PKK'lıların vahşeti sonrası Fransa, serbest bırakılan zanlıyı yeniden gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 10:04
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Fransız saldırgan yeniden gözaltına alındı! PKK’lılar Paris sokaklarını ateşe vermişti

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin ölümünün ardından PKK yandaşları ortalığı yangın yerine çevirdi. Dün psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu gerekçesiyle salıverilen olayın faili Fransız saldırgan yeniden gözaltına alındı.

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Fransız saldırgan yeniden gözaltına alındı! PKK’lılar Paris sokaklarını ateşe vermişti

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 23 Aralık'ta 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı düzenleyen 69 yaşındaki Fransız şüphelinin, sağlık nedenleri gerekçe gösterilerek gözaltı kararının kaldırılmasının ardından yeniden gözaltına alındığı bildirildi. Fransız basınında yer alan haberlerde, saldırganın yarın yeni suçlamalarla yüzleşmek üzere tahkikat hakimi karşısına çıkarılacağı belirtildi.

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Fransız saldırgan yeniden gözaltına alındı! PKK’lılar Paris sokaklarını ateşe vermişti

Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 69 yaşındaki saldırganın "yabancılara karşı patolojik bir nefret" beslediği ve bu şekilde hareket ettiği aktarılmıştı.

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Fransız saldırgan yeniden gözaltına alındı! PKK’lılar Paris sokaklarını ateşe vermişti

Paris Savcılığı tarafından dün yapılan açıklamada ise, saldırgan hakkındaki gözaltı kararının sağlık nedenleri gerekçe gösterilerek kaldırıldığı duyurulmuştu. Savcılık, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Zanlıyı muayene eden doktor, ilgili kişinin sağlık durumunun tutukluluk tedbirine uygun olmadığını söyledi.

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Fransız saldırgan yeniden gözaltına alındı! PKK’lılar Paris sokaklarını ateşe vermişti

Bu nedenle, sağlık durumu izin verdiğinde hakim huzuruna çıkarılıncaya dek gözaltı kararı kaldırılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı. Savcılık, saldırganın psikiyatri servisine sevk edildiğini belirtmişti.