26 Aralık 2022, Pazartesi
Fransız saldırgan yeniden gözaltına alındı! PKK'lılar Paris sokaklarını ateşe vermişti
Fransa'da 69 yaşındaki ırkçı adamın silahlı saldırısı nedeniyle 3 kişi hayatayını kaybetmişti. PKK yandaşları bu olayı fırsat bilerek Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi. Onlarca Fransız polis yaralanırken, birçok işyeri ve sivil vatandaşların araçları da hasar gördü. PKK'lıların vahşeti sonrası Fransa, serbest bırakılan zanlıyı yeniden gözaltına aldı.
Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 10:04
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