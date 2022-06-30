Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg resmen açıkladı! Finlandiya ve İsveç için imzalar ne zaman atılacak?
Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesi kararını burada aldık. Resmi imza dışişleri bakanları ile gelecek salı günü atılacak" ifadelerine yer verdi. Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ndeki "yapıcı tutumundan" dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesi kararını burada aldık. Resmi imza, dışişleri bakanları ile gelecek salı günü atılacak." dedi.
"SAVAŞ OLABİLİR"
NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin güçlenerek devam ettiğini, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreçleriyle ilgili Rusya'nın atacağı adımlara karşı her türlü değişime hazır olduklarını kaydeden Stoltenberg, "Ukrayna'da gördüklerimiz Rusya'nın tam olarak bu savaşa yoğunlaşmış durumda olduğunu gösteriyor. Bu mesajı not aldık." diye konuştu.
"Rusya ile NATO arasında bir savaş olabileceğini, bunun yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabileceğini biliyoruz." diyen NATO Genel Sekreteri, şu anda sadece Ukrayna özelinde de olsa Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir kriz ve savaş olduğunu, bunun daha da kötüleşebileceğini söyledi.
"TAHIL MESAJI"
Stoltenberg, "Son 10 yılın en büyük küresel kriziyle karşı karşıyayız. NATO olarak çatışmaları önlemeye, barışı garanti etmeye, vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Hedef, caydırıcılık yoluyla savaşı engellemek." ifadesini kullandı.
Küresel boyutta gıda krizi yaşandığını, gıda fiyatlarının tarihi rekorlar kırdığını, Ukrayna'daki tahıl ürünlerinin deniz ve kara yoluyla çıkarılması için görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Stoltenberg, "Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasında Türkiye çok önemli bir rol oynuyor." açıklamasında bulundu.
Stoltenberg, Irak'taki NATO misyonunun terör örgütü DEAŞ'ın dönüşünü engellemek olduğunu, NATO olarak ilk defa Moritanya için güvenlik yardımı yapma kararı aldıklarını, terörizmle mücadelede kararlılık, dayanışma ve istihbarat paylaşımıyla ilerleme kaydettiklerini vurguladı.
İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ, TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, "Zirvenin en büyük sonuçlarından biri Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasıdır. Yapıcı tutumundan dolayı Türkiye'ye teşekkür ederim." dedi.
Başbakan Sanchez, ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesinin ardından resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye güvenlik ve arabuluculukta kilit bir ortak. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının sona erdirilmesi ve diyaloğu teşvik etmeye yönelik diplomatik çabaları ve güney kanadının güçlendirilmesine verdiği destek için teşekkür ettim."
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