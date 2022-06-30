Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde son gün! Başkan Erdoğan 2. gününde görüşmelerini sürdürecek
Son dakika haberi... NATO Liderler Zirvesi bugün sona erecek. Gözler yapılacak açıklamalarda olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirvenin son gününde de görüşmelerini sürdürecek. Başkan Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi. Detayları Madrid’de bulunan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.
İLK GÖRÜŞME YAPILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor. Erdoğan ve Sanchez'in NATO Zirvesi kapsamında IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN "TERÖR OTURUMU"NDA KONUŞACAK
Madrid'de bulunan A Haber Muhabiri Rüya Akkuş detayları şu şekilde aktardı:
Bugün önemli bir oturum gerçekleşecek. Türkiye saatiyle 23.00 gibi NATO, Türkiye için bir jest yaparak Terör Oturumu düzenleyecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu Terör Oturumu'nda konuşma gerçekleştirecek.
PKK ve onun bağlantılarına gözünü kapatan bunları görmezden gelen, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyayı kadermiş gibi değerlendiren NATO müttefiklerine bu konuda bir terör dersi verecek. Görüşme basına kapalı gerçekleşecek.
Bugün ayrıca çok önemli ikili görüşmeler de gerçekleşecek. Bugün Başkan Erdoğan, Hollanda, İspanya ve Almanya ile görüşme sağlayacak. Türkiye saatiyle 16.00'da Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve 3 günlük maratonun özeti niteliğinde bir basın açıklaması yapacak.
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