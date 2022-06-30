Son dakika: NATO Liderler Zirvesi’nde son gün! Başkan Erdoğan 2. gününde görüşmelerini sürdürecek

Bugün ayrıca çok önemli ikili görüşmeler de gerçekleşecek. Bugün Başkan Erdoğan, Hollanda, İspanya ve Almanya ile görüşme sağlayacak. Türkiye saatiyle 16.00'da Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve 3 günlük maratonun özeti niteliğinde bir basın açıklaması yapacak.

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