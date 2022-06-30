NATO’da yıllar içinde değişen isimler! NATO’da istikrarın ismi: Erdoğan

Tüm bu zirvelerde istikrarın ismi ise Başkan Erdoğan'dı. Öyle ki Erdoğan'ın, tecrübesi, güçlü siyaset ve diplomasisi NATO 2022 Madrid zirvesinde de kendini gösterdi. Türkiye'nin vereceği İsveç ve Finlandiya kararına odaklandı.