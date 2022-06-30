NATO’da yıllar içinde değişen isimler! NATO’da istikrarın ismi: Erdoğan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2004’ten bu yana sayısız NATO zirvesine Türk halkının temsilcisi olarak katıldı. Yıllar içinde ABD'de 4 başkan değişirken, Avrupalı pek çok lider siyaset sahnesinden çekildi. NATO'da istikrarın ismi Başkan Erdoğan olurken tecrübeli siyaset ve diplomasi, 2022 Madrid zirvesine de damga vurdu.
George Bush, Barrack Obama, Donald Trump, Joe Biden… Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi boyunca 4 ABD başkanı değişti. NATO'da isimler, yönetimler, politikalar değişse de Başkan Erdoğan güçlü siyaset ve diplomasisiyle yıllardır Türk halkının temsilcisi oldu.
Başkan Erdoğan katıldığı ilk NATO zirvesinde aynı zamanda ev sahibiydi. Dünyanın gözü İstanbul'daydı. Zirve 4 toplantıdan oluşurken NATO'nun dönüşüm sürecinin bir parçası olarak öne çıktı.
Bugüne kadar sayısız NATO toplantısına katılan Başkan Erdoğan'ın görev süresinde ABD'de 4 başkan değişti. Bush, Obama, Trump gibi güçlü figürlerin görevi sonlandı. ABD Türkiye müttefikliğini Joe Biden sürdürürken, Türkiye'de istikrarın ismi "Erdoğan" oldu.
Pek çok Avrupalı lider de siyasi hayatına veda etti. Onlar arasında Almanya'nın en güçlü kadınlarından Angele Merkel, eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve İtalyan Başbakan Berlusconi gibi isimler yer aldı.
Tüm bu zirvelerde istikrarın ismi ise Başkan Erdoğan'dı. Öyle ki Erdoğan'ın, tecrübesi, güçlü siyaset ve diplomasisi NATO 2022 Madrid zirvesinde de kendini gösterdi. Türkiye'nin vereceği İsveç ve Finlandiya kararına odaklandı.
Türkiye İskandinavlardan ambargoların kaldırılmasını ve teröre desteğe son verilmesini istiyordu. Öyle de oldu. Stochkolm ve Helsinki geri adım attı. Başkan Erdoğan, kararlı duruşu ve siyasi tecrübesi ile NATO 2022 zirvesinde büyük bir zafer elde etti.
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