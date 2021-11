İklim krizi için gerçek tehdit! Yaşam biçimleri bile etkiliyor

EN ÇOK KARBON EMİSYONU SALAN 20 ŞİRKET

ŞİRKET ADI ......................MİLYAR TON KARBON

1) Saudi Aramco.................. 59.26

2) Chevron............................ 43.35

3) Gazprom.......................... 43.23

4) ExxonMobil...................... 41.90

5) National Iranian Oil Co.... 35.66

6) BP..................................... 34.02

7) Royal Dutch Shell............ 31.95

8) Coal India.........................23.12

9) Pemex..............................22.65

10) Petroleos de Venezuela......... 15.75

11) PetroChina..................... 15.63

12) Peabody Energy.............15.39

13) ConocoPhillips...............15.23

14) Abu Dhabi National Oil Co..... 13.84

15) Kuwait Petroleum Corp...... 13.48

16) Iraq National Oil Co....... 12.60

17) Total SA.......................... 12.35

18) Sonatrach...................... 12.30

19) BHP Billiton.................... 9.80

20) Petrobras....................... 8.68