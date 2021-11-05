Marmara Denizi ve Adalar "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edildi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan flaş değerlendirme

Zengin bir flora ve faunaya sahip, 200 balık türüne ev sahipliği yapan, göç eden birçok balık türünün yumurtlama alanı olan Marmara Denizi ve Adalar bölgesinin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi sayısını 19'a çıkardıklarını bildiren Kurum, şunları kaydetti: