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Koronavirüse karşı siperlik koruma sağlıyor mu? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma

Son dakika haberi... Koronavirüsün ortaya çıkmasıyla beraber hayatımıza maske, siperlik gibi koruyucu ürünler de girdi. Salgına karşı en iyi tedbir maskenin doğru kullanımı olurken kimi vatandaşlar siperlik de kullanmaya başladı. Peki siperlik koronavirüse karşı koruma sağlıyor mu? 'de yapılan bir araştırmaya göre siperlik, yeni tip koronavirüs (Covid-19) taşıyan kişiye karşı koruma sağlamadığını ortaya koydu. İşte haberin detayları...

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 09.12.2020
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Koronavirüse karşı siperlik koruma sağlıyor mu? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, enfekte bir kişinin maske takmadan hapşırması durumunda siperliğin koronavirüse karşı koruma sağlamadığını ortaya çıkardı.

Koronavirüse karşı siperlik koruma sağlıyor mu? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma

İngiliz araştırmacılar, 1 metre uzaklıkta bulunan birinin hapşırmasıyla damlacıkların yüz siperi takan kişiyi nasıl etkilediğini görselleştirmek için akıllı bilgisayar kullandı.

Koronavirüse karşı siperlik koruma sağlıyor mu? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma

Ortaya çıkan görselde hapşırık tarafından üretilen 'girdap halkalarının' bulaşıcı partikülleri bir saniyeden daha kısa bir sürede yüz siperine taşıdığını ve siperliğin kenarlarına yapıştığını ortaya koyuyor. Araştırmacılar, bu koronavirüs partiküllerinin siperlik takan kişinin nefes almasıyla çakışması durumunda kişinin enfekte olabileceğini söylüyor.

Koronavirüse karşı siperlik koruma sağlıyor mu? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma

SİPERLİK TAKAN ENFEKTE BİR KİŞİ VİRÜSÜ YAYABİLİR

Önceki araştırmalarda siperliklerin aerosolleri yakalamada da işe yaramadığını ortaya çıkarırken son araştırma da siperlik takan enfekte bir kişinin virüsü hala yayabileceğini gösteriyor. Pek çok kişinin daha az kısıtlayıcı ve iletişimde kolaylık sağladığı için cerrahi maske yerine siperlik tercih ediyor. İngiltere'de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) Ağustos ayında kuaförlerin ve berberlerin koronavirüsün yayılmasını engellemeye yardımcı olmak için sadece siperlik değil maske takmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Koronavirüse karşı siperlik koruma sağlıyor mu? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma

SADECE SİPERLİK TAKANLAR KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İsviçreli yetkililer, işverenler önlem almasına rağmen Alpler'de bir köyün otelinde meydana gelen birkaç koronavirüs vakasını araşt��rdı. Uzmanlar, yalnızca siperlik takanların enfekte olduğunu ortaya çıkardı. Ancak araştırmaya göre, tek başına veya yüz siperine ek olarak maske takan hiç kimsenin koronavirüse yakalanmadığı belirtildi.

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