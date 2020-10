Son dakika...ABD Başkanı Donald Trump taburcu olacağı saati açıkladı!

Son dakika haberi.. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden bugün taburcu olacağını açıkladı. Trump Türkiye saatiyle 01.30'da taburcu olacak. ABD Başkanı Trump paylaşımında iyi hissettiğini ve insanların koronavirüsten korkmaması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca 20 yıl önceye göre daha iyi hissettiğini de belirtti.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don't be afraid of Covid. Don't let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!