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Son dakika...ABD Başkanı Donald Trump taburcu olacağı saati açıkladı!

Son dakika haberi.. Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden bugün taburcu olacağını açıkladı. Trump Türkiye saatiyle 01.30'da taburcu olacak. ABD Başkanı Trump paylaşımında iyi hissettiğini ve insanların koronavirüsten korkmaması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca 20 yıl önceye göre daha iyi hissettiğini de belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Son dakika...ABD Başkanı Donald Trump taburcu olacağı saati açıkladı!

Son dakika haberi.. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden bugün taburcu olacağını açıkladı. Trump Türkiye saatiyle 01.30'da taburcu olacak. ABD Başkanı Trump paylaşımında iyi hissettiğini ve insanların koronavirüsten korkmaması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca 20 yıl önceye göre daha iyi hissettiğini de belirtti.

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