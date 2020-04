Son dakika: ABD'de korkunç corona virüs bilançosu: 2 bin 410 can kaybı daha

Son dakika haberine göre ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a yükseldi. Öte yandan dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyonu aştı.

ABD'de yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a çıktı.

Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 48 artarak 609 bin 685'e, can kaybı 2 bin 410 artarak 26 bin 59'a ulaştı.

ABD'yi 177 bin 633 vakayla İspanya, 162 bin 488 ile İtalya, 132 bin 210 ile Almanya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Almanya'nın toplamından çok fazla olması dikkati çekiyor.

ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Eyaletlere bakıldığında salgın, etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 196 bin 146 olan vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 191 artışla 203 bin 337'ye çıktı.

New York'u 68 bin 824 vakayla komşusu New Jersey, 28 bin 164 vakayla Massachusetts takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 10 bin 842 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 2 bin 805 ölümle New Jersey ve 1768 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

TOPLAM 49 BİN 966 HASTA İYİLEŞTİ

ABD'de 3 milyon 120 bin 381 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşenlerin sayısı son 24 saatte 5 bin 658 artışla 49 bin 966'ya ulaştı.

Ülke genelinde 101 bin 613 kişinin de Kovid-19 nedeniyle hastanelerde tedavileri sürüyor.

SAYI 2 MİLYONU AŞTI

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 126 bin 758 kişi hayatını kaybetti ve virüs bulaşan 484 bin 729 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 231'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 342, Hong Kong'da 4, İtalya'da 21 bin 67, İspanya'da 18 bin 255, Fransa'da 15 bin 729, İngiltere'de 12 bin 107, İran'da 4 bin 683, Belçika'da 4 bin 157, Almanya'da 3 bin 495, Hollanda'da 2 bin 945, Brezilya'da 1552, Türkiye'de 1403, İsviçre'de 1174, İsveç'te 1033, Kanada'da 903, Portekiz'de 567, Endonezya'da 459, Avusturya'da 384, İrlanda'da 406, Hindistan'da 396, Ekvador'da 369, Meksika'da 406, Romanya'da 351, Filipinler'de 335, Cezayir'de 326, Danimarka'da 299, Polonya'da 263, Güney Kore'de 225, Peru'da 230, Dominik Cumhuriyeti'nde 183, Mısır'da 178, Japonya'da 158, Rusya'da 170, Çekya'da 161, Norveç'te 139, Fas'ta 126, Macaristan'da 134, İsrail'de 123, Kolombiya'da 127, Yunanistan'da 101, Arjantin'de 105, Pakistan'da 107, Panama'da 95, Ukrayna'da 98, Sırbistan'da 94, Şili'de 92, Irak'ta 78, Malezya'da 82, Lüksemburg'da 67, Suudi Arabistan'da 73, Avustralya'da 63, Finlandiya'da 64 ve Slovenya'da 56 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARI 1000'DEN FAZLA OLAN ÜLKELER

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"İspanya 174 bin 60, İtalya 162 bin 488, Fransa 143 bin 303, Almanya 132 bin 210, İngiltere 93 bin 873, Çin 82 bin 295, İran 74 bin 877, Türkiye 65 bin 111, Belçika 31 bin 119, Hollanda 27 bin 419, Kanada 27 bin 63, İsviçre 25 bin 936, Brezilya 25 bin 684, Rusya 21 bin 102, Portekiz 17 bin 448, Avusturya 14 bin 234, İsrail 12 bin 46, Hindistan 11 bin 555, İrlanda 11 bin 479, İsveç 11 bin 445, Güney Kore 10 bin 591, Peru 10 bin 303, Japonya 8 bin 812, Şili 7 bin 917, Ekvador 7 bin 603, Polonya 7 bin 202, Romanya 6 bin 879, Norveç 6 bin 623, Danimarka 6 bin 511, Avustralya 6 bin 440, Çekya 6 bin 141, Pakistan 5 bin 988, Meksika 5 bin 399, Suudi Arabistan 5 bin 369, Filipinler 5 bin 223, Malezya 4 bin 987, BAE 4 bin 933, Endonezya 4 bin 839, Sırbistan 4 bin 465, Panama 3 bin 574, Katar 3 bin 428, Ukrayna 3 bin 372, Lüksemburg 3 bin 307, Dominik Cumhuriyeti 3 bin 286, Belarus 3 bin 281, Singapur 2 bin 252, Finlandiya 3 bin 161, Kolombiya 2 bin 979, Tayland 2 bin 643, Arjantin 2 bin 443, Güney Afrika 2 bin 415, Mısır 2 bin 350, Yunanistan 2 bin 170, Cezayir 2 bin 70, Moldova 1934, Fas 1888, İzlanda 1720, Hırvatistan 1704, Macaristan 1579, Bahreyn 1528, Irak 1400, Yeni Zelanda 1386, Estonya 1373, Kuveyt 1355, Kazakistan 1267, Slovenya 1220, Özbekistan 1214, Azerbaycan 1197, Litvanya 1091, Bosna Hersek 1083, Ermenistan 1067, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi 1013 ve Bangladeş 1012."

