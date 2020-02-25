Son dakika: İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 14'e yükseldi
Son dakika haberine göre İran, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 14'e yükseldiğini açıkladı. Irak’ın başkenti Bağdat’ta da 2 kişinin karantinaya alındığı belirtildi.
İran devlet televizyonunun aktardığı bilgiye göre, Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin Meclis'e bir rapor sundu. Raporda, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 61'e çıktığı belirtildi.
2 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI
Irak Meclisi Sağlık Komisyonu Üyesi Cevat el-Musevi tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü taşıdıklarından şüphelenilen 2 kişinin Bağdat'taki el-Yermuk Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Söz konusu kişilerin sağlık kontrolü ve gereken muayeneden geçeceğine dikkat çeken el-Musevi, her ihtimale karşı karantinaya alındıklarını söyledi.
Bağdat'taki Kerh Sağlık Merkezi dün yaptığı açıklamada el-Yermuk Hastanesinde korona virüsü vakası bulunduğuna dair çıkan haberleri yalanlamıştı. Ülkenin güneyindeki Necef kentinde dün İran uyruklu bir kişiye korona virüsü teşhisi konulmasıyla Irak'ta ilk kez korona vakası görülmüştü.
DÜNYADA KOVİD-19 BULAŞAN KİŞİ SAYISI 80 BİNİ AŞTI
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.
Kovid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.
Yeni tip koronavirüs, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 12, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken, Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
"Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan."
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