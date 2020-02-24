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Son dakika: Türkiye ile İran arasında kritik koronavirüs görüşmesi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA KRİTİK KORONAVİRÜS GÖRÜŞMESİ!

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed ile görüştü. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu depremde hayatını kaybedenler için İran'a taziye dileklerini iletirken, korona virüs salgını da ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve konularını telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenler için Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi.

İkili, görüşmede Kovid-19 konusunu da ele aldı.

Öte yandan, Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Kosova Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca da Van'da hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve dayanışma mesajını iletti.

Kovid-19 nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 8'den 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.

İran ile Türkiye arasında kara ve demir yolu geçişlerine imkan veren Ağrı/Gürbulak, Van/Kapıköy, Hakkari/Esendere, Iğdır/Dilucu kara hudut kapıları ile Van/Kapıköy demir yolu hudut kapısı geçici süreyle giriş-çıkışlara kapatıldı.

Türk Hava Yolları (THY), İran'a düzenlediği bazı uçuşlarını 27 Şubat'a kadar durdurma kararı aldı.

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