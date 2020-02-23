Son dakika: Türkiye İran sınırını Coronavirüs nedeniyle kapattı

Son dakika haberi... Coronavirüs nedeniyle İran'da ölenlerin sayısı 82e yükseldi. Türkiye'nin sınır komşusu İran'dan gelen kötü haberler üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Türkiye, Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'nı kapattı. Kararı İçişleri Bakanlığı duyurdu.

İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Türkiye'den flaş bir karar geldi. Türkiye, Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'nı kapattı. Kararı İçişleri Bakanlığı duyurdu.

VALİLİK DE AÇIKLADI

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, "İran'da görülen korona virüsü vakalarına karşı ilimiz sınır ili olması sebebiyle her türlü emniyet ve sağlık tedbirleri ilk andan itibaren alınmıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haber ve yorumlara lütfen itibar etmeyiniz" denildi.

Koca, Nahçivan dahil olmak üzere 4 sınır kapısının kapatıldığın�� açıkladı.

SAĞLIK BAKANI DETAYLARI ANLATTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran'dan ülkemize yapılacak kara ve demiryolu seferleri bugün itibariyle 17:00'da durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Yani İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulurken, Türkiye'den İran'a gidişler devam ediyor" şeklinde konuştu.