Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan İran açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Koronavirüs nedeniyle İran’a açılan kapılarımızda İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur. Türkiye'den (İran'a) ihracat ve transit işlemleri kontrollü devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twiter'dan yaptığı açıklamada "Koronavirüs salgını nedeniyle İran'a açılan kapılarımızda İran tarafından tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur. Türkiye'den ihracat ve transit işlemleri kontrollü olarak devam etmektedir. İran üzerinden Türkiye çıkışlı transit geçecek araçların güzergah geçişleri takip edilecektir. Gümrük kapılarımızda çalışanlarımız hijyen ve sağlık kurallarına sıkı bir şekilde uymaktadır, gerekli önlemler alınmıştır." ifadelerine yer verdi.



