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Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan İran açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
TİCARET BAKANI PEKCAN'DAN İRAN AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanı , "Koronavirüs nedeniyle ’a açılan kapılarımızda İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur. 'den (İran'a) ve transit işlemleri kontrollü devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı , Twiter'dan yaptığı açıklamada "Koronavirüs salgını nedeniyle 'a açılan kapılarımızda İran tarafından tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur. 'den ve transit işlemleri kontrollü olarak devam etmektedir. İran üzerinden Türkiye çıkışlı transit geçecek araçların güzergah geçişleri takip edilecektir. Gümrük kapılarımızda çalışanlarımız hijyen ve sağlık kurallarına sıkı bir şekilde uymaktadır, gerekli önlemler alınmıştır." ifadelerine yer verdi.

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