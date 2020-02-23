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Son dakika: Türkmenistan'dan flaş karar İran ile arasındaki sınır kapılarını kapattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.02.2020
BİR ÜLKE DAHA İRAN İLE SINIR KAPILARINI KAPATTI

Son dakika haberi...  Meşhed Türk Başkonsolosluğu’ndan alınan bilgiye göre; İran ile arasındaki , Serakhs, İnceburun (Pol) ve Bajgiran sınır kapılarının bu sabah Türkmenistan tarafından, Covid-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. Öte yandan 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran vatandaşlarının Irak'a girişini engelleme kararı almıştı.

'den gelen TIR'ların geçişi için de yoğun olarak kullanılan sınır kapısındaki görevliler, bu sabah itibariyle anılan sınır kapısında 600-700 TIR'ın beklediğini bildirdi ve araçların geri gönderileceği belirtildi.

Sınır kapılarının tarafından kapatıldığı ve yeniden açılacağı tarihin henüz belli olmad��ğı bildirildi.

Öte yandan, 'ın da ile sınır kapılarını kapattığı öne sürüldü. DHA

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