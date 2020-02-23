Son dakika: Türkmenistan'dan flaş karar İran ile arasındaki sınır kapılarını kapattı

Son dakika haberi... İran Meşhed Türk Başkonsolosluğu’ndan alınan bilgiye göre; İran ile Türkmenistan arasındaki Lotf Abad, Serakhs, İnceburun (Pol) ve Bajgiran sınır kapılarının bu sabah Türkmenistan tarafından, Covid-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. Öte yandan Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran vatandaşlarının Irak'a girişini engelleme kararı almıştı.

Türkiye'den gelen TIR'ların geçişi için de yoğun olarak kullanılan Lotf Abad sınır kapısındaki görevliler, bu sabah itibariyle anılan sınır kapısında 600-700 TIR'ın beklediğini bildirdi ve araçların geri gönderileceği belirtildi.

Sınır kapılarının Türkmenistan tarafından kapatıldığı ve yeniden açılacağı tarihin henüz belli olmad��ğı bildirildi.

Öte yandan, Azerbaycan'ın da İran ile sınır kapılarını kapattığı öne sürüldü. DHA