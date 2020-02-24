Son dakika: TCDD: Türkiye - İran arasında yük ve yolcu tren seferleri durduruldu
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
Son dakika haberi... TCDD: Türkiye - İran arasında yük ve yolcu tren seferleri 23 şubat 2020 tarihinde saat 17.00'da geçici olarak durduruldu.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve İran'da da ölümlere yol açan korona virüs tedbirleri kapsamında TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye-İran arasında karşılıklı olarak işleyen Transasya Ekspresi, Van Tahran yolcu treni ve yük tren seferlerinin 23 Şubat Pazar günü saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
Türkiye ile İran arasındaki demiryolu ile yolcu bağlantısı haftada bir gün çalışan Ankara-Tahran-Ankara (Trans Asya treni) ve yine aynı şekilde hafta bir gün çalışan Van-Tahran-Van (Van-Tahran treni) ile sağlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- ABD Başkanı Trump, Hindistan'da
- Bakan Pekcan: "Geçen yıl 33 kadın kooperatifi kuruldu"
- Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı! "Üçüncü sondaj gemisi geliyor"
- Borsa haftaya düşüşle başladı
- Altın bu hafta nasıl olacak? 24 Şubat güncel altın fiyatları!
- TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları!
- Yeni dönem başlıyor! Tüm memurları ilgilendiriyor
- Turizmde 2020 rekorla başladı!
- Bakanlık: Tüm zamanların rekoru kırıldı
- Endişeli bekleyiş! Kuyruk 5 kilometreye ulaştı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM aktüel ürünler 28 Şubat kataloğu… BİM aktüel ürünler bu hafta kahve makineleri satıyor! İşte, BİM indirimli ürünler…
- TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları! 2020 TOKİ kura çekilişi İzmir Karabağlar kura isim listesi!
- Ersun Yanal istifa etti mi? Derbi mağlubiyeti Fenerbahçe’yi karıştırdı!
- Altın bu hafta nasıl olacak? 24 Şubat güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar?
- Fenerbahçe Galatasaray canlı anlatım izle! FB GS maçı CANLI | Video
- Fenerbahçe Galatasaray maçı radyodan dinle! FB GS maçı canlı radyo yayını!
- Fenerbahçe Galatasaray maçı şifresiz veren yabancı kanallar! FB GS şifresiz izleme yolları…
- TOKİ’den kurasız ev müjdesi! Bu illerden başvuranlara kura şartı yok! TOKİ kurasız evler hangi illerde?
- Emekliye 2500 TL promosyon için şartlar belli oldu! Emekli promosyonu nasıl alınır? İşte bankaların emekli promosyon ücretleri…
- Manisa, İzmir deprem şiddeti kaç? AFAD Kandilli son depremler!
- 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ İzmir Karabağlar çekilişi ne zaman, saat kaçta?
- En son depremler: 23 Şubat Nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi!