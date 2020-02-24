24 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: TCDD: Türkiye - İran arasında yük ve yolcu tren seferleri durduruldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
TCDD: TÜRKİYE - İRAN ARASINDA YÜK VE YOLCU TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Son dakika haberi... : - arasında yük ve yolcu tren seferleri 23 şubat 2020 tarihinde saat 17.00'da geçici olarak durduruldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 'da da ölümlere yol açan korona virüs tedbirleri kapsamında Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, -İran arasında karşılıklı olarak işleyen Transasya Ekspresi, Van Tahran yolcu treni ve yük tren seferlerinin 23 Şubat Pazar günü saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Türkiye ile İran arasındaki demiryolu ile yolcu bağlantısı haftada bir gün çalışan Ankara-Tahran-Ankara (Trans Asya treni) ve yine aynı şekilde hafta bir gün çalışan Van-Tahran-Van (Van-Tahran treni) ile sağlanıyor.

Son dakika: İran'a açılan Gürbulak kapatıldı! TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı SON DAKİKA: İRAN'A AÇILAN GÜRBULAK KAPATILDI! TIR KUYRUĞU 5 KİLOMETREYE ULAŞTI
Son dakika: İran'a açılan Gürbulak kapatıldı! TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN