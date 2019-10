YPG'li terörist İlham Ahmed'i Pentagon'da ağırladılar

Terör örgütü YPG'ye para ve silah yardımı yapan ABD, bölgedeki teröristlerin temsilcilerini Amerika'da ağırlamaya başladı.

MÜTTEFİKE BAK

Örgütün sözde üst düzey isimlerinden İlham Ahmed, Amerika'da önce Kongre'ye götürüldü. Türkiye aleyhinde küstah açıklamalar yaptırılan İlham Ahmed, daha sonra Pentagon'da Amerikan bayrağının önünde yetkililerle samimi pozlar verdi.

Türkiye ile müttefik olduğunu savunan ABD'nin teröristlerle kurduğu bu temaslar, iki ülke arasındaki ilişkileri germeye yetiyor.

DAHA ÖNCE ABD'Lİ SENATÖRLER GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD'li senatörler Chris Van Hollen ve Lindsey Graham sözde YPG temsilcisi İlham Ahmed ile ABD'de görüşme gerçekleştirip Türkiye'yi durdurmak engellemek için tehditler savurmuşlardı.

Just got out of a bipartisan meeting with the SDC Executive Committee President Ilham Ahmed—the highest political representative of the Syrian Kurds. She described the horrible situation that demands action. We stand with Ilham during her emergency mission to ask Congress to act. pic.twitter.com/tjRgiQtOlq