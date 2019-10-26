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YPG'li terörist İlham Ahmed'i Pentagon'da ağırladılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.10.2019
YPG'Lİ TERÖRİST İLHAM AMED'İ PENTAGON'DA AĞIRLADILAR

Suriye'deki iç savaş nedeniyle yıllardır terör örgütü 'ye para ve silah yardımı yapan , Örgütün sözde üst düzey isimlerinden İlham Ahmed'i 'da ağırladı.

Terör örgütü 'ye para ve silah yardımı yapan , bölgedeki teröristlerin temsilcilerini Amerika'da ağırlamaya başladı.

MÜTTEFİKE BAK

Örgütün sözde üst düzey isimlerinden İlham Ahmed, Amerika'da önce Kongre'ye götürüldü. aleyhinde küstah açıklamalar yaptırılan İlham Ahmed, daha sonra 'da Amerikan bayrağının önünde yetkililerle samimi pozlar verdi.

Türkiye ile müttefik olduğunu savunan ABD'nin teröristlerle kurduğu bu temaslar, iki ülke arasındaki ilişkileri germeye yetiyor.

DAHA ÖNCE ABD'Lİ SENATÖRLER GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD'li senatörler ve sözde YPG temsilcisi İlham Ahmed ile ABD'de görüşme gerçekleştirip Türkiye'yi durdurmak engellemek için tehditler savurmuşlardı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den skandal görüşme! İlham Ahmed'i makamında ağırladı İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI ANN LİNDE'DEN SKANDAL GÖRÜŞME! İLHAM AHMED'İ MAKAMINDA AĞIRLADI

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