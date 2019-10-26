YPG'li terörist İlham Ahmed'i Pentagon'da ağırladılar
Suriye'deki iç savaş nedeniyle yıllardır terör örgütü YPG'ye para ve silah yardımı yapan ABD, Örgütün sözde üst düzey isimlerinden İlham Ahmed'i Pentagon'da ağırladı.
Terör örgütü YPG'ye para ve silah yardımı yapan ABD, bölgedeki teröristlerin temsilcilerini Amerika'da ağırlamaya başladı.
MÜTTEFİKE BAK
Örgütün sözde üst düzey isimlerinden İlham Ahmed, Amerika'da önce Kongre'ye götürüldü. Türkiye aleyhinde küstah açıklamalar yaptırılan İlham Ahmed, daha sonra Pentagon'da Amerikan bayrağının önünde yetkililerle samimi pozlar verdi.
Türkiye ile müttefik olduğunu savunan ABD'nin teröristlerle kurduğu bu temaslar, iki ülke arasındaki ilişkileri germeye yetiyor.
DAHA ÖNCE ABD'Lİ SENATÖRLER GÖRÜŞMÜŞTÜ
ABD'li senatörler Chris Van Hollen ve Lindsey Graham sözde YPG temsilcisi İlham Ahmed ile ABD'de görüşme gerçekleştirip Türkiye'yi durdurmak engellemek için tehditler savurmuşlardı.
Just got out of a bipartisan meeting with the SDC Executive Committee President Ilham Ahmed—the highest political representative of the Syrian Kurds. She described the horrible situation that demands action. We stand with Ilham during her emergency mission to ask Congress to act. pic.twitter.com/tjRgiQtOlq— Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) 21 Ekim 2019
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Jeffrey'i köşeye sıkıştıran YPG sorusu! Yanıt vermedi
- Almanya'da terör örgütü yandaşlarından Türklere alçak saldırı
- "Dünyadan Türkleri çekerseniz Armageddon başlar"
- Mesajını Azerbaycan'da verdi: Diz çökmemeliyiz
- Irak'ta bilanço ağırlaşıyor!
- Rusya'dan yeni Suriye açıklaması
- 39 ceset bulunmuştu! Son mesajları ortaya çıktı
- İsrail askerleri yine Filistinlilere saldırdı
- Fransız polisinden insanlık dışı müdahale
- Çıplak şekilde oraya gitti! Korkunç son...
- Futbolcularını tokatlayan antrenörden Alex Ferguson’lu savunma... |Video
- Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Gerasimov ile görüştü
- Maduro'dan dünyaya Azerbaycan'dan mesaj: Diz çökmemeliyiz
- 6 ilçede GSS ve SGK prim borçlarının son ödeme tarihi uzatıldı
- CHP'li Mahmut Tanal ve Veli Ağbaba'dan skandal! TBMM'de alkol servisi istediler
- Rusya'dan flaş açıklama: YPG çekilmezse Türk ordusu ile karşı karşıya gelecek
- Trump'tan Türkiye açıklaması
- Başkan Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü
- HDP'li Rojda Nazlier hakkında flaş iddia: Teröristleri evinde ağırladı
- Başkan Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı! Fetih Suresi'nden ayet okudu
- Terör örgütü YPG'nin havanları bakın nereden çıktı
- NATO'dan "savunma" açıklaması