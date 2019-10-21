İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den skandal görüşme! İlham Ahmed'i makamında ağırladı
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde skandal bir görüşmeye imza attı. İsveçli bakan Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed’i makamında ağırladı. Terörist İlham Ahmed İsveçli bakandan yardım istedi. Linde ise, Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin paravan olarak kullandığı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed, beraberindeki bir grupla birlikte İsveç'in başkenti Stockholm'de Suriye'de teröre desteğin devam etmesi için ikna turları düzenliyor. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin kabul ettiği terör sözcüsü İlham Ahmed, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasından dolayı memnun olduklarını dile getirerek, Suriye hava sahasının Türk savaş uçaklarına kapatılmasını istedi.
"TÜRKİYE'Yİ DURDURMAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise, Türkiye'nin operasyonu durdurmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, konuyu Avrupa Birliği'ne taşıdıklarını ve AB ile birlikte Türkiye'nin operasyonlarını durdurulması için çaba gösterdiklerini kaydetti.
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