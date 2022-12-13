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Fransa-Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FIFA DÜNYA KUPASI YARI FİNAL maçı ne zaman oynanacak?

DÜNYA KUPASI 2022 ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Fransa-Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FIFA DÜNYA KUPASI YARI FİNAL maçı ne zaman oynanacak?

Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2022 Katar Dünya Kupası maçlarında finale sayılı günler kala yarı final maçlarının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. 18 Aralık'ta final yapacak olan Dünya Kupası maçlarında yarı final heyecanı ise doruklarda. Peki Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası yarı final maçları oynanmaya başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının son bulmasıyla beraber özellikle başarısıyla adından sıklıkla söz ettiten Fas ekibinin maç tarihi merak edilmeye başladı. Fransa ile mücadele edecek olan Fas ekibi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

FRANSA-FAS MAÇI NE ZAMAN?

Fransa ile Fas arasındaki mücadele, 14 Aralık Çarşamba günü saat 22.00'de, Al Bayt Stadı'nda oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Fransa ile Fas ekibinin mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

İSPANYA'NIN ARDINDAN PORTEKİZ'İ DE ELEDİ

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fas 1-0 kazandı.

Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın bulunduğu grubu lider tamamlayan Fas, son 16 turunda İspanya'yı elemişti.

TARİH YAZIYOR!

Fas hem ülkesinin hem de bulunduğu Afrika kıtası adına da tarih yazdı. Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.

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