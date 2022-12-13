Fransa-Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2022 FIFA DÜNYA KUPASI YARI FİNAL maçı ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası yarı final maçları oynanmaya başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının son bulmasıyla beraber özellikle başarısıyla adından sıklıkla söz ettiten Fas ekibinin maç tarihi merak edilmeye başladı. Fransa ile mücadele edecek olan Fas ekibi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?