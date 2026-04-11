Barış Akarsu'nun yarım kalan hayali... Babasından yürek burkan itiraflar

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 12:02 ahaber.com.tr Haber Merkezi

2007 yılında Bodrum'da geçirdiği trajik kaza sonucu henüz 28 yaşındayken aramızdan ayrılan Barış Akarsu'nun babası Selahattin Akarsu, verdiği son röportajda oğlunun şöhret basamaklarını tırmanmadan önceki yoksulluk yıllarını ve gerçekleştiremediği en büyük hayalini anlattı.

2004 yılında Akademi Türkiye yarışmasında birinci olarak hayatımıza giren ve kendine has tarzıyla kısa sürede milyonların sevgilisi olan Barış Akarsu, 2007 yılında Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

"Anadolu Rock'ın Sürmeneli Çocuğu" olarak anılan merhum şarkıcının babası Selahattin Akarsu, yıllar süren sessizliğini bozarak evladına duyduğu özlemi ve geçtikleri zorlu yolları anlattı.

"SEFAKÖY'DE BİRADERİN EVİNDE KALIYORDUK" Şöhret basamaklarını tırmanmadan önceki yoksulluk yıllarına değinen baba Akarsu, Barış'ın azmine nasıl şahitlik ettiğini şu sözlerle dile getirdi: "Cepte para yoktu, biraderin evinde kalıyorduk Sefaköy'de. En garibanı bendim ama Barış'la ilgili hayaller kuruyordum. Ona sarılırdım, 'Sen başaracaksın oğlum' derdim. O varken hayal kuruyordum."

LÜKS DEĞİL, DOĞA VE SADELİK TUTKUNU Barış Akarsu'nun sadece bir rock star değil, aynı zamanda doğaya aşık bir ruh olduğunu belirten Selahattin Akarsu, oğlunun antik mekanlara ve salaş ortamlara olan ilgisinden bahsetti. 'Beraberkeşifteyiz' isimli Instagram sayfasına konuşan Akarsu, "Doğadaki her şeye, özellikle hayvanlara büyük sevgisi vardı" diyerek oğlunun merhametli yanını vurguladı.