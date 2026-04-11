Barış Akarsu'nun yarım kalan hayali... Babasından yürek burkan itiraflar

2007 yılında Bodrum'da geçirdiği trajik kaza sonucu henüz 28 yaşındayken aramızdan ayrılan Barış Akarsu'nun babası Selahattin Akarsu, verdiği son röportajda oğlunun şöhret basamaklarını tırmanmadan önceki yoksulluk yıllarını ve gerçekleştiremediği en büyük hayalini anlattı.

2004 yılında Akademi Türkiye yarışmasında birinci olarak hayatımıza giren ve kendine has tarzıyla kısa sürede milyonların sevgilisi olan Barış Akarsu, 2007 yılında Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

"Anadolu Rock'ın Sürmeneli Çocuğu" olarak anılan merhum şarkıcının babası Selahattin Akarsu, yıllar süren sessizliğini bozarak evladına duyduğu özlemi ve geçtikleri zorlu yolları anlattı.

"SEFAKÖY'DE BİRADERİN EVİNDE KALIYORDUK"

Şöhret basamaklarını tırmanmadan önceki yoksulluk yıllarına değinen baba Akarsu, Barış'ın azmine nasıl şahitlik ettiğini şu sözlerle dile getirdi:

"Cepte para yoktu, biraderin evinde kalıyorduk Sefaköy'de. En garibanı bendim ama Barış'la ilgili hayaller kuruyordum. Ona sarılırdım, 'Sen başaracaksın oğlum' derdim. O varken hayal kuruyordum."

LÜKS DEĞİL, DOĞA VE SADELİK TUTKUNU

Barış Akarsu'nun sadece bir rock star değil, aynı zamanda doğaya aşık bir ruh olduğunu belirten Selahattin Akarsu, oğlunun antik mekanlara ve salaş ortamlara olan ilgisinden bahsetti.

'Beraberkeşifteyiz' isimli Instagram sayfasına konuşan Akarsu, "Doğadaki her şeye, özellikle hayvanlara büyük sevgisi vardı" diyerek oğlunun merhametli yanını vurguladı.

GERÇEKLEŞEMEYEN O MAVİ HAYAL: "DENİZDE YAŞAYACAĞIM"

Haberin en can yakıcı kısmı ise Barış'ın babasıyla paylaştığı en büyük dileğiydi.

Selahattin Akarsu, oğlunun denize olan tutkusunu ve ömrünün yetmediği o hayalini paylaştı:

"Biraz para bulsam tekne yaptıracağım, denizde yaşayacağım" derdi.

BİR YILDIZIN TRAJİK VEDASI

29 Haziran 2007'de, 28. yaş gününde geçirdiği trafik kazası sonrası günlerce yaşam mücadelesi veren Akarsu, tüm Türkiye'yi yasa boğarak hayata gözlerini yummuştu.

Ardında iki başarılı albüm, bir dizi projesi ve milyonlarca yaslı hayran bırakan "Sürmeneli çocuk", bugün hala Anadolu Rock müziğinin en özel seslerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.

ANNESİ DE VEFAT ETMİŞTİ

29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren sanatçı Barış Akarsu'nun Amasra'da yaşayan annesi Hatice Akarsu, 2021 yılında kansere yenik düşmüştü.

