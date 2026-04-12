Çalınan ayakkabılarını ararken girdiği evden kasalar dolusu ayakkabı çıktı

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 09:37 Son Güncelleme: 12 Nisan 2026 09:42 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Hatay'da evinin önünden çalınan ayakkabılarının izini süren Muhammed Hadi Hasan, ulaştığı evde karşılaştığı manzara karşısında donakaldı. Günler süren arayışın sonunda girdiği evde kasalar dolusu ayakkabıyla karşılaşan Hasan, kendi eşyalarını adeta pazar yerini andıran yığınların arasında buldu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Muhammed Hadi Hasan, evinin önündeki ayakkabılarının çalınması üzerine eşiyle yaptığı görüşmede binada seri hırsızlıklar yaşandığını öğrendi. Binanın güvenlik kameralarını inceleyen Hasan, iki çocuğun rahat tavırlarla daire önündeki ayakkabıları çalarak kaçtığını tespit etti.

KAPI KAPI GEZEREK İZ SÜRDÜ Kamera kayıtlarını aldıktan sonra adeta bir dedektif gibi harekete geçen Hasan, mahalledeki evleri kapı kapı gezerek çocukların fotoğraflarını komşulara sormaya başladı. Esnaftan da yardım isteyen Hasan, çocukların sürekli yemek yediği bir dönerci sayesinde adreslerine ulaştı.

EV DEĞİL SANKİ AYAKKABI PAZARI İlk çocuğun evine gittiğinde onlarca ayakkabıyla karşılaşan ancak kendi eşyasını bulamayan Hasan, pes etmeyerek ikinci adrese yöneldi. Gittiği ikinci evde ise kasalar dolusu ayakkabı yığınıyla karşılaştı. Hasan, günlerdir aradığı ayakkabılarını bu yığınların arasında bulmayı başardı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ Yaşadığı şaşkınlığın ardından durumu polis ekiplerine bildiren Hasan'ın ihbarıyla, hırsızlık yapan çocukların 11 yaşındaki A.E.C. ve 9 yaşındaki İ.S. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan çocuklar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

"KASALAR DOLUSU AYAKKABIYLA KARŞILAŞTIM" Yaşadığı süreci anlatan Muhammed Hadi Hasan, şu ifadeleri kullandı: "Binada sürekli hırsızlık oluyordu, sonunda peşlerine düştüm. Dönercinin tarif ettiği eve girdiğimde pazar yeri gibi ayakkabılar vardı. İkinci çocuğun evinde ise kasalar dolusu ayakkabı olduğunu gördüm ve orada kendi ayakkabılarımı buldum. Kime fotoğraf göstersem 'Bizim de ayakkabımızı çaldılar' diye şikayet ediyordu. Bir gün boyunca aradım ve sonunda buldum."