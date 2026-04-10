İlk kez bu kadar net! Nazlı Sabancı'dan hamilelik pozu

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 16:38 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Cemiyet hayatının en çok takip edilen isimlerinden Nazlı Sabancı, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Eşi Hacı Sabancı ile yaşadıkları zorlu günleri geride bırakan ve bir erkek bebek beklediği konuşulan ünlü güzel, belirginleşen karnıyla verdiği pozla sosyal medyayı salladı.

2021 yılında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen masalsı bir düğünle dünyaevine giren ve ilk kızları Arzu Alara ile ebeveynlik heyecanını tadan Nazlı Hacı Sabancı çifti, şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

FIRTINALI GÜNLERİN ARDINDAN GELEN MÜJDE Geçtiğimiz yıl, Sabancı ailesi için oldukça hareketli ve zorlu geçmişti. F.D. isimli bir annenin, oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğu iddiasıyla açtığı babalık davası, uzun süre manşetleri meşgul etmişti. Bu süreçte sessizliğini koruyan ve hakkında "boşanma" iddiaları ortaya atılan Nazlı Sabancı, gelen ikinci bebek müjdesiyle tüm iddialara son noktayı koymuş oldu.

Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un duyurduğu bu haber, sosyete dünyasında büyük bir sevinçle karşılandı. GELENEK BOZULMUYOR Çiftin bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu ve Nazlı Sabancı'nın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. İkinci çocuk heyecanı yaşayan çiftin, isim konusunda aile geleneğini sürdüreceği konuşuluyor. İlk Jest Arzu Sabancı'ya: Çift, ilk bebeklerine babaanne Arzu Sabancı'nın adını vermişti. İkinci Jest Ömer Sabancı'ya: Sızan bilgilere göre yeni doğacak "veliaht" bebeğe, dede Ömer Sabancı'nın ismi verilecek.

AYNA POZU GELDİ Hakkındaki iddialara ve hamilelik haberlerine dair henüz resmi bir açıklama yapmayan Nazlı Sabancı, sosyal medya paylaşımıyla adeta "her şey yolunda" mesajı verdi.

Fit görünümüyle dikkat çeken Sabancı'nın "ayna pozu", kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Belirginleşen karnı ise dikkat çekti. Takipçileri, ünlü isme "Anne adayı parlıyor" ve "Ömer ismi çok yakışır", bebek göründü" gibi yorumlar yağdırdı.