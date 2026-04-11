Nurgül Yeşilçay'a sevgilisinden güldüren sürpriz! Ünlülerden yorum yağdı

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 15:45 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'un yoğun temposuna veda edip İzmir'in sakin köylerine yerleşen Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada yine formunda. Sevgilisi Necati Kocabay'dan "üstü açık araba" isteyen ünlü oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyayı sallarken, Gizem Karaca ve Arzum Onan gibi isimlerden de bomba yorumlar geldi.

İstanbul'un yorucu temposunu ve kaosunu geride bırakarak İzmir'in huzurlu köylerine yerleşen Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı yine kahkahaya boğdu. Sevgilisi Necati Kocabay ile doğal yaşamın tadını çıkaran ünlü oyuncu, "üstü açık araba" isteğiyle başlayan eğlenceli videosuyla kısa sürede viral oldu.

NECATİ KOCABAY'DAN TRAKTÖR SÜRPRİZİ Yeşilçay, paylaştığı videonun başında sevgilisinden üstü açık bir araba rica etti. Necati Kocabay'ın "Bende o" diyerek güven vermesi üzerine heyecanlanan oyuncu, bir anda kendini dev bir traktörün üzerinde buldu.

Traktörün üzerinde yöresel şiveyle; "Ben böyük şehre gidiyom, artiz olcam!" diyerek bağıran Yeşilçay, bu esprili anları "Çok iyi anlaşırız aşkitomla! Bi dediğimi iki etmez" notuyla paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN VE TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞDI Yeşilçay'ın bu doğal ve samimi hallerine meslektaşları da kayıtsız kalamadı. Arzum Onan videoya kahkahalarla karşılık verirken, Gizem Karaca ise Yeşilçay'ın şivesine atıfta bulunarak; "Ben böyük şehre gidiyom artiz olcam!" yorumuyla neşeli dakikalara ortak oldu.

Takipçilerinin ise en çok odaklandığı konu "üstü açık araba" detayıydı. Gelen yorumlar arasında öne çıkanlar şunlar oldu: "Üstü açık araba isterken detay vermeyi unutmuşumdur" "Adam haklı, üstü bayağı açık!" "Köy hayatı size çok yaradı, çok tatlısınız."