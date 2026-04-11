Işın Karaca Yunanistan'a alınmadı! "Düşman ilan edildim"
Ünlü sanatçı Işın Karaca, ailesiyle birlikte çıktığı Yunanistan tatilinde beklemediği bir engelle karşılaştı. Eşi ve kızı pasaport kontrolünden sorunsuz geçerken, kendisinin deport edildiğini öğrenen Karaca, "Turist değil, adeta düşman ilan edildim" dedi.
Magazin dünyası, ünlü sanatçı Işın Karaca'dan gelen şok haberle sarsıldı. Ailesiyle birlikte Atina üzerinden Yunanistan'a giriş yapmak isteyen Karaca, pasaport kontrolü sırasında durduruldu.
Yunanistan'da havaalanında video paylaşan Karaca, girişine izin verilmediğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını anlatan Karaca, Atina'dan geri gönderileceğini duyurdu ve nedeninden de bahsetti.
"MİLLİ MESELE"
Karaca, kendisine verilen belgeleri paylaşarak 2024 yılında Gümülcine'de seslendirdiği İzmir Marşı ve kullandığı ifadeler nedeniyle ülkeye alınmadığını belirtti.
Ünlü sanatçı, bu durumun "milli bir mesele" olarak değerlendirildiğini ifade etti.
"EŞİM VE KIZIM GİRDİ, BEN GİREMİYORUM"
Yaşadığı süreci aktaran Karaca, eşi ve kızının Yunanistan'a giriş yapabildiğini ancak kendisinin deport edildiğini söyledi.
Saatlerdir bekletildiğini dile getiren sanatçı, "Milli bir meseleymiş benimkisi. Hayatımda görmediğim saçma bir muamele. Bir bardak su veren yok. Sağ olsunlar. Saatlerdir buradayız. Bizi ülkemize geri yollayacaklarmış" dedi.
Yaşadığı muameleye isyan eden ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Şu elimdeki kağıtları görüyor musunuz arkadaşlar? Atina'ya girişim reddedildi.
Neden? Çünkü; 2024 yılında Gümülcine'de 'Ne Mutlu Türküm Diyene' ve 'İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar' adlı marşı seslendirdiğim için. Kızım ve eşim girebildi. Onların girişi sağlandı. Ama ben deport edildim.
Milli bir meseleymiş benimkisi. Hayatımda görmediğim saçma bir muamele. Bir bardak su veren yok. Sağ olsunlar. Saatlerdir buradayız. Bizi ülkemize geri yollayacaklarmış."
"TÜRK'ÜN TÜRK'TEN BAŞKA DOSTU YOK"
Yaşanan bu skandal gelişme sosyal medyada geniş yankı bulurken, sanatçının Türkiye'ye döndü ve İstanbul havalimanı'ndan yaptığı paylaşıma "Türk'ün Türk'ten başka dostu yok" notunu düştü.