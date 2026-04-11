ABD ve İran masada: Kim ne istiyor? İşte pazarlık konuları

Wall Street Journal ve Reuters kaynaklı haberlere göre taraflar masaya ağır şartlarla oturdu. Üstelik kulislerde konuşulanlar, bu görüşmelerin göründüğünden çok daha sert geçeceğini ortaya koyuyor.

ABD'li yetkililere yakın kaynaklar, bu talebin görüşmelerin merkezinde yer alabileceğini ancak pazarlığın sertleşmesi halinde geciktirilebileceğini ifade ediyor.

WSJ'nin haberine göre Washington yönetimi, İran'dan tutuklu Amerikalıların serbest bırakılmasını istiyor. İran'da en az 6 ABD vatandaşının tutulduğu belirtilirken, bu isimlerin müzakerelerde kritik bir koz olduğu değerlendiriliyor.

The Washington Post'un daha önceki haberlerinde de bu kişilerin bir kısmının Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutulduğu ve savaş ile internet kesintileri nedeniyle durumlarının giderek daha riskli hale geldiği aktarılmıştı.

Uzmanlara göre bu adım, "ABD'nin masaya sürdüğü en kritik insani ama stratejik kart."