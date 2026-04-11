Aslı Bekiroğlu 7. ameliyat sonrası dışarı çıktı! "Sizi Fıtık Faruk'la tanıştırmak istedim"
Uzun süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve üst üste geçirdiği operasyonlarla gündeme gelen ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, yedinci ameliyatının ardından ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Tedavisi devam eden oyuncu, yalnızca 1 saatlik izinle hastaneden ayrıldığını ifade etti.
30 yaşındaki oyuncu Aslı Bekiroğlu, son iki yıldır verdiği zorlu sağlık mücadelesiyle gündemden düşmüyor. Ünlü isim, rahmindeki miyomun alınması için girdiği operasyonda bağırsağının kesilmesiyle başlayan ve adeta bir yaşam savaşına dönüşen süreçte, yedinci kez ameliyat masasına yatmıştı.
"YANLIŞLIKLA BAĞIRSAĞIMI KESTİLER"
Bekiroğlu, geçtiğimiz haftalarda son iki yılda yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatarak iki kez ölümden döndüğünü açıklamıştı:
"Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan."
NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ
2. Sayfa'nın haberine göre; Bekiroğlu, geçirdiği son operasyonun ardından Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi.
Sağlık durumu hakkında bil veren oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Hastaneden kısa süreliğine izin alarak dışarı çıktım. Hatta damar yolumla birlikte geldim. Şu an sadece bir saatlik vaktim var ve antibiyotik tedavim hala devam ediyor."
HASTANEDEN 1 SAATLİK İZİN
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü güzel, "1 saatlik dışarı çıkma iznimde sizleri fıtık Faruk ile tanıştırmak isterim" diyerek takipçilerini güldürdü.
Öte yandan Bekiroğlu'nu biricik annesi Süheyla Bekiroğlu, bir an olsun yalnız bırakmıyor.
Bekiroğlu, annesine olan hayranlığını "İnşallah ben de 60 yaşında senin kadar güzel ve sağlıklı olurum" sözleriyle ifade ederken, takipçilerine de "Annenizin kıymetini bilin" notuyla anlamlı bir çağrıda bulundu.
GÜZELLİĞİYLE HAYRAN BIRAKTI
Annesine olan benzerliği ve Süheyla Hanım'ın yıllara meydan okuyan güzelliği takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Bazı takipçileri, "Bu da geçecek", "Anneciğine maşallah" , "acil şifalar diliyorum" şeklinde destek mesajları yağdırdı.