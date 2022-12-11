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DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ! Dünya Kupası final maçı ne zaman, hangi tarihte? 2022 Dünya Kupası maç takvimi

DÜNYA KUPASI 2022 ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2022
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DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ! Dünya Kupası final maçı ne zaman, hangi tarihte? 2022 Dünya Kupası maç takvimi

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Dev turnuvayı kimin kazanacağı merak konusu olurken, çeyrek final maçları da büyük bir heyecanla takip edildi. Peki, 2022 Dünya Kupası finali ne zaman, hangi tarihte? İşte, DÜnya Kupası final tarihi, ve yarı final eşleşmeleri...

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finali için nefesler tutuldu. Son 16 turunun oynandığı Dünya Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri de netleşti.Dünya Kupası son 16 turu maçları 6 Aralık'ta bitecek, ardından çeyrek ve yarı final heyecanı başlayacak. Peki, 2022 Dünya Kupası finali ne zaman? FIFA Dünya Kupası final tarihi ve yarı final eşleşmeleri...

Dünya Kupası çeyrek final maçlarında sona yaklaşıldı. Çeyrek final maçlarının sona ermesiyle yarı final eşleşmeleri de belli oldu.Dünya Kupası maçlarında, kupaya hangi takımın uzanacağı merak ediliyor.

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası final maçı ise 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak.

DÜNYA KUPASI TAKVİMİ

Çeyrek final: 9-10 Aralık

Yarı final: 13-14 Aralık

Final: 18 Aralık



DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNALİSTLER

Hırvatistan - Brezilya / 9 Aralık Cuma 18:00

Hollanda - Arjantin / 9 Aralık Cuma 22:00

İngiltere - Fransa / 10 Aralık Cumartesi 22:00

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale kalan 4 takım da belli oldu. Arjantin, Hırvatistan ile eşleşirken, son şampiyon Fransa da Fas ile kozlarını paylaşacak.

13 Aralık 22.00 Arjantin - Hırvatistan

14 Aralık 22.00 Fas - Fransa

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