DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ! Dünya Kupası final maçı ne zaman, hangi tarihte? 2022 Dünya Kupası maç takvimi

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finali için nefesler tutuldu. Son 16 turunun oynandığı Dünya Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri de netleşti.Dünya Kupası son 16 turu maçları 6 Aralık'ta bitecek, ardından çeyrek ve yarı final heyecanı başlayacak. Peki, 2022 Dünya Kupası finali ne zaman? FIFA Dünya Kupası final tarihi ve yarı final eşleşmeleri...

Dünya Kupası çeyrek final maçlarında sona yaklaşıldı. Çeyrek final maçlarının sona ermesiyle yarı final eşleşmeleri de belli oldu.Dünya Kupası maçlarında, kupaya hangi takımın uzanacağı merak ediliyor.