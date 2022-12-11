DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ! Dünya Kupası final maçı ne zaman, hangi tarihte? 2022 Dünya Kupası maç takvimi
FIFA 2022 Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Dev turnuvayı kimin kazanacağı merak konusu olurken, çeyrek final maçları da büyük bir heyecanla takip edildi. Peki, 2022 Dünya Kupası finali ne zaman, hangi tarihte? İşte, DÜnya Kupası final tarihi, ve yarı final eşleşmeleri...
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finali için nefesler tutuldu. Son 16 turunun oynandığı Dünya Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihleri de netleşti.Dünya Kupası son 16 turu maçları 6 Aralık'ta bitecek, ardından çeyrek ve yarı final heyecanı başlayacak. Peki, 2022 Dünya Kupası finali ne zaman? FIFA Dünya Kupası final tarihi ve yarı final eşleşmeleri...
Dünya Kupası çeyrek final maçlarında sona yaklaşıldı. Çeyrek final maçlarının sona ermesiyle yarı final eşleşmeleri de belli oldu.Dünya Kupası maçlarında, kupaya hangi takımın uzanacağı merak ediliyor.
DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
2022 Dünya Kupası final maçı ise 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak.
DÜNYA KUPASI TAKVİMİ
Çeyrek final: 9-10 Aralık
Yarı final: 13-14 Aralık
Final: 18 Aralık
DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNALİSTLER
Hırvatistan - Brezilya / 9 Aralık Cuma 18:00
Hollanda - Arjantin / 9 Aralık Cuma 22:00
İngiltere - Fransa / 10 Aralık Cumartesi 22:00
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale kalan 4 takım da belli oldu. Arjantin, Hırvatistan ile eşleşirken, son şampiyon Fransa da Fas ile kozlarını paylaşacak.
13 Aralık 22.00 Arjantin - Hırvatistan
14 Aralık 22.00 Fas - Fransa
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ! Dünya Kupası final maçı ne zaman, hangi tarihte? 2022 Dünya Kupası maç takvimi
- MSB NİHAİ İSİM LİSTESİ 2022: MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir, ne zaman açıklanacak?
- KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI açıklandı mı? 2022-KPSS DHBT sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İmam, Müezzin... Taban puanları
- 2023 EHLİYET FİYAT LİSTESİ | Her şey dahil ehliyet almak ne kadar, kaç TL olacak?
- e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA: 2022023 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? EYT'de yaş sınırı olacak mı? Asgari ücrette son durum ne?
- VGM BURS SONUÇ EKRANI! 2022-2023 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir?
- SAMSUN TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | TOKİ Samsun kura ne zaman, saat kaçta? İLKADIM, BAFRA, CANİK nihai isim listesi | TOKİ Samsun ilçe kura takvimi
- Beyazıt Öztürk ekranlara geri dönüyor! Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk’te yeni proje heyecanı! Meğer eski…
- SMA hastalığı nedir, neden olur? Tedavisi var mı, belirtileri neler? SMA hangi yaşlarda kimlerde görülür?
- Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Yalı Çapkını’nın her sahnesi çok konuşulan Halis Ağa’sı Çekin Tekindor’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o usta oyuncuyla…