FIFA Başkanı Gianni Infantino Katar açıklaması: Tarihin en iyisi
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda şu ana kadarki en iyi grup aşamasının oynandığını söyledi. Infantino, seyirci ortalamasının 51 binin üzerinde olduğunu dile getirerek, "Doha sokaklarında 2,5 milyon kişi, statlarda her gün birkaç yüz bin kişi, harika bir atmosfer, harika goller, inanılmaz bir heyecan.
Çeyrek final maçları öncesi kupayı değerlendiren Infantino, iki milyondan fazla sporseverin maçları tribünden takip ettiğini, 1 milyonu aşkın ziyaretçinin de FIFA Taraftar Alanlarında ağırlandığını kaydetti.
"EN İYİSİ OLDU"
Küresel televizyon izleyicisinin iki milyarı aştığını aktaran Infantino, "Tüm maçları izledim. Bu şimdiye kadarki en iyi FIFA Dünya Kupası grup aşaması oldu. Turnuvanın geri kalanı için çok umut verici." dedi.
"ORTALAMA 51 BİN KİŞİ İZLEDİ"
Infantino, seyirci ortalamasının 51 binin üzerinde olduğunu dile getirerek, "Doha sokaklarında 2,5 milyon kişi, statlarda her gün birkaç yüz bin kişi, harika bir atmosfer, harika goller, inanılmaz bir heyecan. Artık ne küçük takımlar ne de büyük takımlar var. Seviye çok ama çok eşit. Tarihte ilk kez tüm kıtalardan milli takımlar, eleme aşamasına gitti. Bu da futbolun gerçekten küreselleşmekte olduğunu gösteriyor." diye konuştu.
"STATLAR NEREDEYSE HER MAÇTA KAPALI GİŞE OYNUYOR"
FIFA Dünya Kupası'nın başladığı gibi devam etmesini ve harika bir başarıyla sonuçlanmasını umduğunu belirten Infantino, "Dünya çapında beş milyar izleyiciye ulaşacağımızdan eminim. Statlar neredeyse her maçta kapalı gişe oynuyor. Günün sonunda biz sadece dünyanın dört bir yanındaki insanlara biraz neşe ve biraz gülümseme vermek istiyoruz. Futbol böyle bir şey, FIFA Dünya Kupası böyle bir şey." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?
- BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023: Kalem kalem hesaplandı! Bedelli Askerlik en düşük kaç TL olacak?
- EMEKLİ MAAŞ SORGULAMA EKRANI! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK 4A 4B 4C emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?
- Kistik fibrozis hastalığı nedir, tedavisi var mı? Kistik fibrozis hastalığı belirtileri neler?
- Zincir marketler fiyat karşılaştırması nasıl yapacak? Zincir marketlere getirilen yeni kural ne? BİM, ŞOK, A101, MİGROS...
- VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2022 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları nasıl öğrenilir? VGM burs ücreti ne kadar, kaç TL?
- SON DAKİKA: 7 Aralık Ankara'da deprem mi oldu? Ankara deprem merkez üssü neresi? Şiddeti kaç?
- 7 ARALIK 2022 CANLI DÖVİZ KURLARI: Bugün dolar ne kadar oldu? 7 Aralık Çarşamba euro kaç TL?
- ATA AÖF vize sonuç sorgulama ekranı | ATA AÖF vize sınavları belli oldu mu? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimi
- 2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TC kimlik numarasının sonu 0,2,4,6,8..! e-DEVLET KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
- KPSS-2022/12 TERCİH KILAVUZU! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Büro personeli, mimar, mühendis... İşte şartlar
- 2023 ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANACAK MI? Asgari ücret 2.toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?