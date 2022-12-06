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Samuel Eto'dan taraftarın çenesine uçan tekme! Skandal olay

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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Samuel Eto’dan taraftarın çenesine uçan tekme! Skandal olay

2022 Dünya Kupası kapsamında Katar'da bulunan dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden Samuel Eto, kendisine hiç yakışmayacak bir skandalda bulundu. Eto, Brezilya-Güney Kore maçının sonunda etrafını saran taraftarlardan biri ile tartıştı. Hırçın tavırlar sergileyen ünlü yıldız, taraftarının çenesine uçan tekme atarak yere serdi. Görüntülere sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

2022 Katar Dünya Kupası'nda dün akşam oynanan Brezilya - Güney Kore maçının çıkışında Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı ve efsane futbolcu Samuel Eto'o skandal bir olaya imza attı.

ETO'O MAÇ ÇIKIŞI YOUTUBER'A SALDIRDI
Son 16 Turu için dün akşam 974 Stadyumu'nda oynanan Brezilya - Güney Kore maçını, Samuel Eto'o da tribünden takip etti. Fransız La Opinion, Brezilya'nın 4-1 kazandığı maçın çıkışında Samuel Eto'o'nun Cezayirli bir Youtuber'a saldırdığı görüntüleri paylaştı.

BİR ANDA ÜZERİNE SALDIRIYOR
Görüntünün başında maçtan çıkan Eto'o'nun taraftarla fotoğraf çektirdiği görülüyor. Daha sonra elinde kamerasıyla kadraja adı Said Mamouni olduğu öğrenilen Cezayirli bir Youtuber kadraja giriyor. Kısa süre sonra yaşanan bir diyalog üzerine adeta çılgına dönen Eto'o bir anda Cezayirli Youtuber'ın üzerine yürümeye başlıyor.

SURATINA DİZİYLE TEKME ATIYOR
Araya girmeye çalışanlar olsa da Eto'o, yere düşen kamerasını almak için yere eğilmesini fırsat bilerek Mamouni'nin suratına diziyle son derece şiddetli bir tekme atıyor. Mamouni sert tekmenin etkisiyle yere yığılırken, araya girenler efsane futbolcuyu bölgeden uzaklaştırıyor.

DÜNYA KUPASI ELÇİSİ ETO'O
Aynı zamanda resmi Dünya Kupası Elçisi olan Samuel Eto'o'nun bu hareketi büyük şok etkisi yarattı.

YOUTUBER'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Daha sonra Youtube kanalından bir açıklama yapan Said Mamouni kırılan kamerasını ve Eto'o'nun suratında vurduğu yerleri gösterdi.

ETO'O'NUN ÇILDIRMASININ SEBEBİ BELLİ OLDU
Olayın nedeni henüz tam olarak bilinmezken tartışmanın geçtiğimiz mart ayında Dünya Kupası elemelerinde Cezayir ile Kamerun arasında oynanan maçla ilgili olduğu iddia edildi. Kamerun, deplasman golüyle Cezayir'i eleyip Dünya Kupası bileti almış, Cezayir cephesi ise maçın hakemine öfke kusmuştu. Mamouni'nin maçı hatırlatıp Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan Eto'o'ya hareket etmiş olabileceği ifade ediliyor.

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