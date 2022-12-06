Samuel Eto’dan taraftarın çenesine uçan tekme! Skandal olay

DÜNYA KUPASI ELÇİSİ ETO'O

Aynı zamanda resmi Dünya Kupası Elçisi olan Samuel Eto'o'nun bu hareketi büyük şok etkisi yarattı.

YOUTUBER'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Daha sonra Youtube kanalından bir açıklama yapan Said Mamouni kırılan kamerasını ve Eto'o'nun suratında vurduğu yerleri gösterdi.

ETO'O'NUN ÇILDIRMASININ SEBEBİ BELLİ OLDU

Olayın nedeni henüz tam olarak bilinmezken tartışmanın geçtiğimiz mart ayında Dünya Kupası elemelerinde Cezayir ile Kamerun arasında oynanan maçla ilgili olduğu iddia edildi. Kamerun, deplasman golüyle Cezayir'i eleyip Dünya Kupası bileti almış, Cezayir cephesi ise maçın hakemine öfke kusmuştu. Mamouni'nin maçı hatırlatıp Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan Eto'o'ya hareket etmiş olabileceği ifade ediliyor.