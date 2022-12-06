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İspanya'ya Fas şoku! Penaltılarda kupaya veda ettiler

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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İspanya’ya Fas şoku! Penaltılarda kupaya veda ettiler

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile İspanya, son 16 turu maçında karşı karşıya geldi. Kritik mücadelenin normal süresi ve uzatmalarından gol sesi çıkmadı. Penaltılar sonucunda 3-0 kazanan Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.

FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile İspanya karşı karşıya geldi.

Education City Stadı'nda oynanan müsabakayı Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetti.

Normal süresi golsüz sona eren mücadelede uzatmalara geçildi.

Uzatma devrelerinde de gol çıkmayınca maç penaltı vuruşlarına kaldı.

Penaltı vuruşlarında rakibine 3-0'lık üstünlük sağlayan Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.

Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi, Portekiz-İsviçre maçının ardından belli olacak.

Penaltı vuruşlarını gole çevirenler

Fas: Sabiri, Ziyech, Hakimi

İspanya: -

Penaltı vuruşlarını gole çeviremeyenler

Fas: Benoun

İspanya: Sarabia, Soler, Busquets

İLK 11'LER

Fas : Bono, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyri.

İspanya : Simon, Llorente, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Asensio.

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