İspanya'ya Fas şoku! Penaltılarda kupaya veda ettiler
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile İspanya, son 16 turu maçında karşı karşıya geldi. Kritik mücadelenin normal süresi ve uzatmalarından gol sesi çıkmadı. Penaltılar sonucunda 3-0 kazanan Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.
Uzatma devrelerinde de gol çıkmayınca maç penaltı vuruşlarına kaldı.
Penaltı vuruşlarında rakibine 3-0'lık üstünlük sağlayan Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.
Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi, Portekiz-İsviçre maçının ardından belli olacak.
Penaltı vuruşlarını gole çevirenler
Fas: Sabiri, Ziyech, Hakimi
İspanya: -
Penaltı vuruşlarını gole çeviremeyenler
Fas: Benoun
İspanya: Sarabia, Soler, Busquets
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