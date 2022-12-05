Hırvatistan Japonya'yı penaltılarla geçti! Çeyrek finale yükseldi
Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile grup aşamasında sergilediği performansla dikkati çeken Japonya karşı karşıya geldi. Avrupa temsilcisi, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 eşitlikle sona eren mücadelede, Japonya'yı penaltı atışları sonucu 4-2 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Penaltılar sonucu Japonya'yı 4-2 ile geçen Hırvatlar, çeyrek final biletini aldı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN ANLAR
Japonya, 43. dakikada Daizen Maeda'nın golüyle Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Hırvatistan, 55'te Ivan Perisic'in kafa golüyle skora denge getirdi: 1-1.
Maçın normal süresinin 1-1'lik eşitlikle tamamlanmasıyla uzatma devrelerine geçildi.
İki uzatma devresinde de gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.
Japonya'da Minamino, Mitoma, Yoshida'nın atışlarını Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic kurtarırken, Asano topu ağlarla buluşturdu.
Hırvatistan'da ise Vlasic, Brozovic, Pasalic atışlarını gole çevirirken, Livaja direğe takıldı. Hırvatistan, penaltılarda Japonya'ya 3-1'lük üstünlük sağladı.
Seri penaltı atışları sonucunda Hırvatistan, Japonya'yı toplam skor olarak 4-2 ile geçti ve çeyrek finale yükseldi.
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