Hırvatistan Japonya’yı penaltılarla geçti! Çeyrek finale yükseldi

İki uzatma devresinde de gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.

Japonya'da Minamino, Mitoma, Yoshida'nın atışlarını Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic kurtarırken, Asano topu ağlarla buluşturdu.

Hırvatistan'da ise Vlasic, Brozovic, Pasalic atışlarını gole çevirirken, Livaja direğe takıldı. Hırvatistan, penaltılarda Japonya'ya 3-1'lük üstünlük sağladı.

Seri penaltı atışları sonucunda Hırvatistan, Japonya'yı toplam skor olarak 4-2 ile geçti ve çeyrek finale yükseldi.