Brezilya güle oynaya çeyrek finalde! Sambacılar gol oldu yağdı

İLK 11'LER

Brezilya : Alisson, Militao, Silva, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Paqueta, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison.

Güney Kore : Kim Seunggyu, Kim Jinsu, Kim Minjae, Kim Moonhwan, Kim Younggwon, Jung Wooyoung, Hwang Inbeom, Lee Jaesung, Hwang Heechan, Son, Cho Guesung.