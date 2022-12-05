Brezilya güle oynaya çeyrek finalde! Sambacılar gol oldu yağdı
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Son 16 Turu’nda Brezilya, Güney Kore’yi 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Sambacılar, çeyrek finalde Hırvatistan’ın rakibi oldu.
2022 Dünya Kupası'nda Son 16 Turu heyecanı sürüyor. Turnuvanın şampiyonluk adaylarından ve G Grubu'nu lider tamamlayan Brezilya, H Grubu ikincisi Güney Kore ile 974 Stadyumu'nda karşılaşırken, mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çaldı.
Maça hızlı başlayan Brezilya, 7. dakikada Raphinha'nın sağ taraftan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topu önünde bulan Vinicius Junior ilk golü atan isim oldu. 13. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Neymar farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
Oyun kontrolünü eline alan Sambacılar 29. dakikada seri paslaşmalar sonucu Richarlison'un ayağından bir gol daha buldu. Kalesinde gördüğü pozisyonlarda kaleci Alisson gole izin vermezken, 36. dakikikada fark 4'e çıktı. Vinicius Junior'un ceza sahası içi sol taraftan verdiği pasta Lucas Paqueta golü atan isim olurken, ilk yarı da 4-0 tamamlandı. İkinci yarıda tempo düşerken, Asya ekibi 76. dakikada Seung-Ho Baek'in ayağından bulduğu golle farkı 3'e indirdi.
Müsabakayı 4-1 kazanan Brezilya, 9 Aralık'ta oynanacak çeyrek final maçında Hırvatistan'ın rakibi oldu.
NEYMAR, PELE'YE YAKLAŞTI
Brezilya'nın yıldız ismi Neymar, Güney Kore karşısında attığı golle turnuvadaki ilk golünü kaydederken, milli takımdaki toplam gol sayısını 76'ya yükseltti. 30 yaşındaki yıldız, 2014 Dünya Kupası'nda 4, 2018 Dünya Kupası'nda ise 2 gole imza atmıştı. Sambacılarda en golcü isim olan Pele'nin milli takım formasıyla 77 golü bulunuyor.
İLK 11'LER
Brezilya : Alisson, Militao, Silva, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Paqueta, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison.
Güney Kore : Kim Seunggyu, Kim Jinsu, Kim Minjae, Kim Moonhwan, Kim Younggwon, Jung Wooyoung, Hwang Inbeom, Lee Jaesung, Hwang Heechan, Son, Cho Guesung.
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