Osmanlı'nın son dönem eseri tarihi Karahoca Camii ibadete açıldı
Osmanlı'nın son dönem eserlerinden olan ve özellikle nakış işlemeleri ve süslemeleriyle bir sanat şaheseri olarak bilinen 118 yıllık Karahoca Camii (Hüseyin bin Mehmed Camii), restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı.
Haymana Belediyesi'nin girişimlerinin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından önce tescillenen, ardından restore edilen Karahoca Camii, kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.
Caminin açılışı, Haymana Kaymakamı Osman Sak, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, AK Parti, MHP ve CHP ilçe başkanları, Meclis üyeleri, muhtarlar, STK başkanları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, "Burası yıkık dökük harabe bir haldeydi. Girişimlerimizin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce restore edildi. Biz de Haymana Belediyesi olarak kamulaştırma kararı alıp, bu alanda bir meydan ve çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştirdik. Mübarek üç ayların başladığı bugün de özellikle açılışımızı yapmak istedik. Burada birebir emeği olan AK Parti Milletvekilimiz Zeynep Yıldız başta olmak üzere Karahocalı Meclis Üyemiz Talip Kapıcı, muhtarımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ise, "Milli Mücadele'nin son kalesi, yıkılmayan kalesi Haymana'nın bu güzel köyünde böyle bir eseri açmanın şerefi hepimize nail olur inşallah. Milletvekilimizin ve belediye başkanımızın gayretleri, Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla bu eseri cemaatiyle buluşturuyoruz. Rabbim cemaatini bol etsin" dedi.
"BU BİR TAKIM ÇALIŞMASI, TÜRKİYE BÜYÜK BİR TAKIMDIR"
Caminin manevi değeri son derece yüksek bir eser olduğunu belirten Milletvekili Zeynep Yıldız, "Bu eserin ayakta durmasını sağlayan, gerçekten vakıf medeniyeti olduğumuzu bize her dakika hissettiren TİKA'yla dünyanın her yerinde, Kültür Bakanlığı ile de yurdumuzda eserlerimize sahip çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kültür Bakanımıza, Vakıflar Genel Müdürümüze, bölge müdürümüze, belediye başkanımıza, AK Parti İlçe Teşkilatımıza ve bu köylü olan meclis üyemize teşekkür ediyorum. Bu bir takım çalışması, her zaman söylüyoruz Türkiye büyük bir takımdır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, desteklerinden ötürü Milletvekili Zeynep Yıldız'a ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'ya teşekkür plaketi sundu. Kurdele kesiminden sonra Haymanalı İlahiyat Profesörü Orhan Çeker'in vaazı ve kılınan cuma namazıyla Karahoca Camii ibadete açıldı.
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