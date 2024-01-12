Osmanlı’nın son dönem eseri tarihi Karahoca Camii ibadete açıldı

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, "Burası yıkık dökük harabe bir haldeydi. Girişimlerimizin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce restore edildi. Biz de Haymana Belediyesi olarak kamulaştırma kararı alıp, bu alanda bir meydan ve çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştirdik. Mübarek üç ayların başladığı bugün de özellikle açılışımızı yapmak istedik. Burada birebir emeği olan AK Parti Milletvekilimiz Zeynep Yıldız başta olmak üzere Karahocalı Meclis Üyemiz Talip Kapıcı, muhtarımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ise, "Milli Mücadele'nin son kalesi, yıkılmayan kalesi Haymana'nın bu güzel köyünde böyle bir eseri açmanın şerefi hepimize nail olur inşallah. Milletvekilimizin ve belediye başkanımızın gayretleri, Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla bu eseri cemaatiyle buluşturuyoruz. Rabbim cemaatini bol etsin" dedi.