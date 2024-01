Osmanlı’nın son dönem eseri tarihi Karahoca Camii ibadete açıldı

"BU BİR TAKIM ÇALIŞMASI, TÜRKİYE BÜYÜK BİR TAKIMDIR"

Caminin manevi değeri son derece yüksek bir eser olduğunu belirten Milletvekili Zeynep Yıldız, "Bu eserin ayakta durmasını sağlayan, gerçekten vakıf medeniyeti olduğumuzu bize her dakika hissettiren TİKA'yla dünyanın her yerinde, Kültür Bakanlığı ile de yurdumuzda eserlerimize sahip çıkan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kültür Bakanımıza, Vakıflar Genel Müdürümüze, bölge müdürümüze, belediye başkanımıza, AK Parti İlçe Teşkilatımıza ve bu köylü olan meclis üyemize teşekkür ediyorum. Bu bir takım çalışması, her zaman söylüyoruz Türkiye büyük bir takımdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, desteklerinden ötürü Milletvekili Zeynep Yıldız'a ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'ya teşekkür plaketi sundu. Kurdele kesiminden sonra Haymanalı İlahiyat Profesörü Orhan Çeker'in vaazı ve kılınan cuma namazıyla Karahoca Camii ibadete açıldı.