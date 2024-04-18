ŞOK neredeyse 10 bin TL daha ucuza iPhone 15 satıyor! 20 Nisan 2024 ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde?

Herkesin merakla beklediği ŞOK 20 Nisan aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. 27 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda satışa sunulan iPhone 15 kampanyası iPhone meraklılarını kendine çekmeyi başaracak. Piyasanın çok altında satışa sunulan telefonun her rengi bulunuyor. Ayrıca yüzlerce ütünde daha indime giden ŞOK, Bienwood Bie Ahşap Plastik 3 Raflı Düzenleyici 249 TL, Bienwood Bie Ahşap 3 Katlı Plastik Raf 199 TL, Ahşap 3 Katlı Raf 129 TL, Nilson Akım Korumalı USB Typce + C Fiş Priz 139 TL ve Nilson Akım Korumalı USB Fiş Priz 139 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. İşte haftanın indirimli ürünleri

ŞOK NEREDEYSE 10 BİN TL İNDİRİMLE iPHONE 15 SATIŞA SUNUYOR!

ŞOK 18 – 22 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak şekilde iPhone 15 kampanyası başlattı. Apple'ın resmi internet sitesi üzerinde iPhone 15 256 GB iPhone 15 62.999 TL fiyat etiketi ile satılıyor. ŞOK'un kampanyası ile birlikte iPhone 15 256 GB modelinin tüm renk seçenekleri 53.999 TL'den satışa sunuluyor.