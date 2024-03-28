BİM 29 Mart aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta elektronik ve bahçe ürünlerinde indirim var
BİM, 29 Mart aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! Haftanın indirim kataloğunda bahçe ürünlerinden elektroniğe, gıda ürünlerinden tekstile, temizlik ürünlerinden oyuncağa kadar birçok üründe indirim fırsatı sunuluyor. İşte haftanın indirim listesi…
BİM, 29 Mart aktüel ürünler kataloğunda akıllı Smart TV, mini buzdolabı, kablosuz klavye ve fare, akıllı priz, katlanabilir şarjlı damacana pompası, katlanabilir bisiklet, metal ayaklı katlanabilir masa, örgü tabure ve sandalye, sensörlü bahçe aydınlatması gibi ürünlerle dikkat çekiyor. Haftanın indirim kampanyası 5 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek. İşte en yeni BİM afişi…
29 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 65" UHD Google Tv 15.999 TL
TCL 43" Smart Google Tv 8.999 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4.199 TL
Luxell XXL Fastfryer 2.499 TL
Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.499 TL
Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4.299 TL
Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 399 TL
Polosmart 2in1 Masaüstü Wireless Şarj Cihazı 249 TL
Polosmart Katlanabilir Şarjlı Damacana Su Pompası 149 TL
Polosmart Akıllı Priz 229 TL
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.399 TL
Naturalove Bambu Mıknatıslı Peynir İkram Tabağı 179 TL
Naturalove Bambu Kesme Tahttası 99 TL
Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 75 TL
Naturalove Bambu Mutfak Gereçleri 5 Parça 99 TL
Naturalove Porselen Tereyağlık 175 TL
Naturalove Bambu Standlı Porselen Tuzluk-Peçetelik 189 TL
Glass in love Cam Kahve Pincanı Takımı 6'lı 169 TL
Glass in love Cam Ayaklı Kase 129 TL
Glass in love Cam Peçetelik 42,50 TL
Glass in love Cam Büyük Kase 139 TL
Glass in love Cam Vazo 85 TL
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