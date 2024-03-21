21 Mart 2024, Perşembe
MİGROS 21 MART İNDİRİM KATALOĞU: 425,60 TL’lik Migros Ramazan kolisi 279,95 TL’ye satışta
Migros 21 Mart 2024 indirim kataloğunda hazırladığı Ramazan paketleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tekli alımlarda 425,60 TL'lik Bereket Paketini 279,95 TL'den, 745,65 TL olan Lezzet Paketini 499,95 TL'den satışa sunan Migros, beraberinde yüzlerce ürünü daha uygun fiyattan sayışa sunuyor.
Giriş Tarihi: 21.03.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 13:25
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