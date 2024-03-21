MİGROS 21 MART İNDİRİM KATALOĞU: 425,60 TL’lik Migros Ramazan kolisi 279,95 TL’ye satışta

Migros 21 Mart 2024 indirim kataloğu yayınladı. Ramazan ayına özel indirim kampanyası düzenleyen zincir market uygun fiyata ramazan paketi satışlarına başladı. Bereket Paketi ve Lezzet Paketi olmak üzere iki farklı ramazan paketi oluşturan Migros 425,60 TL'lik Bereket Paketini 279,95 TL'den, 745,65 TL olan Lezzet Paketini 499,95 TL'den satışa sunuyor. Bu ürünlerin haricinde tam 122 sayfalık dev katalogda yüzlerce ürün uygun fiyattan satışa sunuluyor.

MİGROS 21 MART İNDİRİM KATALOĞU