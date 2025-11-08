Geçtiğimiz haziran ayında "New York'ta 1 Komünist Minare" başlıklı yazımda,kasımda belediye başkanı olacak demiştim.Bu öngörü elbette marifet değildi; herkesin beklediği bir sonuçtu.Yine de 34 yaşındaki Müslüman kimlikli bir siyasetçinin rakibini ezip geçeceğini öngörmek, şaşma hakkımızı elimizden almaz.Çünkü'de yaşananlarıolarak tanımlayan birinin, LosAngeles'ın iki katı kadar Yahudi nüfusuolan New York'ta zafer kazanmasındansöz ediyoruz.Siyonist çevreler ve İslamofobi şarlatanları daha ilk günden "Mamdani seçilirse New York Belediyesi'ne Hamas kadrolarını dolduracak", "Arapçayı resmî dil yapacak", "Çok eşliliği serbest bırakacak" gibi iddialar üretmişti.Dahası "çarşaf giymiş Özgürlük Heykeli" karikatürleri bile yayımlamışlardı.

***

Bizde de kara propaganda hiç eksik olmadı. Mesela,'ın Türkiye İşçi Partisi için "Komünistler iktidar olursa karılarınızı paylaşacaklar" diyorlardı.için de "Bir abdestle üç gün namaz kılıyor" lakırdısından "Gelirse herkese dört kadın verecek!" tezvirine kadar atmadıkları iftira yoktu. Hatta çok ünlü bir kadın gazeteci, 70'li yılların ortasında (mealen) "Hocam, erkeklerin dört kadınla evlenmesi düşüncesinden vazgeçemez misiniz?" diye sormuş, Erbakan da "Benim böyle bir düşüncem mi varmış!" dercesine hayretle bakakalmıştı.Merhum "eroin ticareti" yapmakla bile suçlanmıştı diyeyim de varın ötesini siz hesap edin.Demem o ki, kara propagandanın zamanı da vatanı da yok.Gelgelelim, 22 yıldır iktidarda olanüzerinden, "Şeriatı getirecekler... Herkesi zorla örtecekler..." gibi tezvirlerle seküler kesime korku pompalayan muhalif güruhun, benzer ithamlara maruz kalan'nin zaferini alabildiğine kutlaması fecaat bir patoloji örneğidir.

***

Kimi muhteremler de Mamdani'nin Şii kimliğine takılmış durumda. (Sizi bilmem ama ben sevimli filozofumuzdan "Suriye devrimiyle bölgede Şii Hilali suya düşen Washington, Şii Hilali'ni New York'tan kuruyor..." minvalinde bir yorum bekliyorum. Zira onda bu cevher var.)'un desteğinden hareketle Mamdani'yi mahkûm etmek isteyenler de yok değil.Soros'un itibar kazanmak için destek verme ihtimalini yok saymalarına bir şeycikler demem. Fakatsorusunadiyecek kadar net tavır ortaya koyan bir siyasetçinin, Gazze soykırımına destek verenlere karşı zafer kazanması bizim için yeterli olmalıdır. Sonuçta New York'a lider seçmiyoruz...Mamdani'nin seçim zaferinin aynasında nasıl bir ahlaki çürümeyle, ne menem bir tutarsızlıkla ve epistemolojik geviş getirmeyle malul olduğumuzu gördük.Hele ki kendi ülkesinde korkunun tüccarı olanların uzaktan özgürlüğün reklamını yapmaları yok mu?Bir de bunu "erdem" tesmiye ediyorlar.Halbuki fikrin namusundan nasibi olmayanın erdemi olmaz.