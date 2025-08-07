Haberi okumuşsunuzdur;'da Ruslara ait diplomatik bir araç, İsrailli "yerleşimciler" tarafından saldırıya uğramış.Diyeceksiniz ki bunu okusak ne olur okumasak ne olur; Gazze'de çocuklar açlıktan öldürülürken şu dikkat çektiğin şeye bak!Haklısınız, lakin lafın sonunu bekleyin...Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsüişbu diplomatik aracın zarar görmesinesert tepki göstererek bunun ViyanaDiplomatik İlişkiler Sözleşmesi'nin açık ihlaliolduğunu dile getirdi.Oysa İsrail hiç de böyle "kaka" şeyler yapmazdı. En fazla, soykırım yapardı... İnsan haklarını veya uluslararası hukuku hiçe sayar, BM kararlarını takmaz, hatta BM mülteci çadırlarına saldırır, bağımsız ülkelere savaş ilan etmeden "terör devleti" olduğunu kanıtlamak istercesine savaş uçaklarıyla saldırır, istediği ülkede de suikast düzenlerdi.Bu arada şu notu düşmeyi de ihmal etmeyelim: "Yerleşimci" yanlış nitelendirmedir, doğrusu "işgalci çapulcu" olmalıdır.

***

bacımız, mezkûr araçta bulunan (İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından akredite edilen) Rus diplomatlara fanatik "yerleşimcilerin" sözlü tehditlerde bulunduğunu ve olay sırasında İsrail askerlerinin saldırganların eylemlerini durdurmak için hiçbir şey yapmadıklarını "özellikle şaşırtıcı" bulduğunu belirtmiş."Gazze'de öldürmek için bebek arıyorum..." diyen İsrail askerlerinden saldırıya engel olmalarını beklemek de ne bileyim.Yanlış anlaşılmasın, Zaharova duygu ve düşüncelerinde samimidir. Zira Moskova'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nin İsrail makamlarına resmi protesto notası sunduğu da açıklandı.Rusya bu tepkiyle bence yetinmemeli... Geçen hafta "Utanç verici telefon görüşmesi" başlıklı yazımda, Rusya Devlet Başkanı Putin,ile yaptığı telefon görüşmesinde "diyaloğu sürdürme kararı" almışlardı ya, Putin'in bir dahaki seferde "Seninkiler bizim Zaharova'yı çok şaşırtmışlar..." yollu sitem etmesinde fayda var.

***

Kötülüğü normal görmekten veya umursamamaktan, kötülüğe şaşırmak elbette daha evladır.Neyse ki İsrail "şaşırtmaya" devam ediyor; "Holokost" söylemiyle yetişen kuşakları bile."Tanrının seçtiği üstün millet" iddiasındaydılar, bütün insanlığa çirkin yüzlerini bizzat kendi elleriyle gösterdiler, hem de gözlerine sokarcasına.'in "Deutschland über alles" zihniyetinin bu ruh ikizleri, çocukların açlıktan öldürülmesini kınayan vicdanlı insanların gösterilerine bile saldırıyorlar.Japonya'da ellerindeki Filistin bayraklarıyla Gazze soykırımına tepki gösteren Japonlar, İsrailli turistlerin kendisine saldırmasına şaşırıyor. İsrailliler bu tarz saldırılarını başta Avrupa olmak üzere her yerde sürdürüyorlar. Hâliyle herkes bunlara şaşırıyor, İngilizler dâhil.İsrailliler herkesi şaşırtırken, Yunanlılar da İsraillileri şaşırtıyor!İsrail'in Yunan deniz tanrısı'un adını verdiği projeyle, TSK'nın Kıbrıs'taki varlığını yok etmeyi, KKTC'yi ortadan kaldırmayı teklif ettiği bir dönemde, (devletlerinden bağımsız olarak) Yunanlılar Gazze soykırımcısı İsrail'den gelen turistleri ülkelerinde istemediklerini söyleyip kovalıyorlar.Vicdan sahibi Yunanlılar bunu yaparken,da İsrail'den futbolcu transfer ediyor.Ne diyelim, Allah büyük.