07 Ağustos 2025, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Helal olsun bu Yunanlılara
SALİH TUNA
Helal olsun bu Yunanlılara

Helal olsun bu Yunanlılara

07.08.2025, Perşembe
Haberi okumuşsunuzdur; Batı Şeria'da Ruslara ait diplomatik bir araç, İsrailli "yerleşimciler" tarafından saldırıya uğramış.
Diyeceksiniz ki bunu okusak ne olur okumasak ne olur; Gazze'de çocuklar açlıktan öldürülürken şu dikkat çektiğin şeye bak!
Haklısınız, lakin lafın sonunu bekleyin...
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova işbu diplomatik aracın zarar görmesine sert tepki göstererek bunun Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'nin açık ihlali olduğunu dile getirdi.
Vay canına!
Oysa İsrail hiç de böyle "kaka" şeyler yapmazdı. En fazla, soykırım yapardı... İnsan haklarını veya uluslararası hukuku hiçe sayar, BM kararlarını takmaz, hatta BM mülteci çadırlarına saldırır, bağımsız ülkelere savaş ilan etmeden "terör devleti" olduğunu kanıtlamak istercesine savaş uçaklarıyla saldırır, istediği ülkede de suikast düzenlerdi.
Bu arada şu notu düşmeyi de ihmal etmeyelim: "Yerleşimci" yanlış nitelendirmedir, doğrusu "işgalci çapulcu" olmalıdır.

***

Zaharova bacımız, mezkûr araçta bulunan (İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından akredite edilen) Rus diplomatlara fanatik "yerleşimcilerin" sözlü tehditlerde bulunduğunu ve olay sırasında İsrail askerlerinin saldırganların eylemlerini durdurmak için hiçbir şey yapmadıklarını "özellikle şaşırtıcı" bulduğunu belirtmiş.
"Gazze'de öldürmek için bebek arıyorum..." diyen İsrail askerlerinden saldırıya engel olmalarını beklemek de ne bileyim.
Yanlış anlaşılmasın, Zaharova duygu ve düşüncelerinde samimidir. Zira Moskova'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nin İsrail makamlarına resmi protesto notası sunduğu da açıklandı.
Rusya bu tepkiyle bence yetinmemeli... Geçen hafta "Utanç verici telefon görüşmesi" başlıklı yazımda, Rusya Devlet Başkanı Putin, tescilli soykırımcı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde "diyaloğu sürdürme kararı" almışlardı ya, Putin'in bir dahaki seferde "Seninkiler bizim Zaharova'yı çok şaşırtmışlar..." yollu sitem etmesinde fayda var.

***

Kötülüğü normal görmekten veya umursamamaktan, kötülüğe şaşırmak elbette daha evladır.
Neyse ki İsrail "şaşırtmaya" devam ediyor; "Holokost" söylemiyle yetişen kuşakları bile.
"Tanrının seçtiği üstün millet" iddiasındaydılar, bütün insanlığa çirkin yüzlerini bizzat kendi elleriyle gösterdiler, hem de gözlerine sokarcasına.
Hitler'in "Deutschland über alles" zihniyetinin bu ruh ikizleri, çocukların açlıktan öldürülmesini kınayan vicdanlı insanların gösterilerine bile saldırıyorlar.
Japonya'da ellerindeki Filistin bayraklarıyla Gazze soykırımına tepki gösteren Japonlar, İsrailli turistlerin kendisine saldırmasına şaşırıyor. İsrailliler bu tarz saldırılarını başta Avrupa olmak üzere her yerde sürdürüyorlar. Hâliyle herkes bunlara şaşırıyor, İngilizler dâhil.
İsrailliler herkesi şaşırtırken, Yunanlılar da İsraillileri şaşırtıyor!
İsrail'in Yunan deniz tanrısı Poseidon'un adını verdiği projeyle, TSK'nın Kıbrıs'taki varlığını yok etmeyi, KKTC'yi ortadan kaldırmayı teklif ettiği bir dönemde, (devletlerinden bağımsız olarak) Yunanlılar Gazze soykırımcısı İsrail'den gelen turistleri ülkelerinde istemediklerini söyleyip kovalıyorlar.
Vicdan sahibi Yunanlılar bunu yaparken, Amedspor da İsrail'den futbolcu transfer ediyor.
Ne diyelim, Allah büyük.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Aklama stratejisi mi? 06.08.2025 Çarşamba
Proto-İsrail’in Türkiye’deki adamları kim? 05.08.2025 Salı
Kafa karışıklığı için acil reçete 02.08.2025 Cumartesi
Kimimiz var? 31.07.2025 Perşembe
Utanç verici telefon görüşmesi 30.07.2025 Çarşamba
Tok karnına soykırım isteyin bari 29.07.2025 Salı
Ne mutlu sana aklın yok 24.07.2025 Perşembe
Hain yüzdesi kaça çıktı? 23.07.2025 Çarşamba
Ankara nire Elazığ nire? 22.07.2025 Salı
Siyasi baklava 09.07.2025 Çarşamba
Daha Fazla Gör