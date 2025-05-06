CHP Genel Başkanı olarak,ve'in Paris'teki mezarlarını ziyaret etmesi magazin medyası jargonuyla söylersek, gündeme bomba gibi düşmüştü.MHP Genel Başkanı, Yılmaz Güney'in cinayet suçlusu olmasından bahisle'nun işbu ziyaretini sert bir şekilde eleştirmişti.Yıl 2010'du. Herkes bu mezar ziyaretini tartışıyordu...'in Habertürk'teki "Karşı Görüş" adlı programındaveile birlikte biz de tartışmıştık. Hiç unutmam, programın bir yerinde Nur Sürer, "Yılmaz Güney öleli 26 yıl oldu, şimdi mi akıllarına geldi..." şeklinde çıkışınca ben de destek vermiş,demiştim.Bir şey dikkatimi çekmişti.Bedri Baykam'laiçin adeta gayret gösteriyordu.Reklam arasında, "Boşuna kaçınmaya çalışma,her fani Bedri Baykam'la bir gün tartışmakzorundadır..." demiştim. Çok gülmüş,reklam dönüşü de "Her fani BedriBaykam'la tartışmak zorundadır, ben demecburen tartışacağım" diyerek Bedri Bey'ekeyif bağışlamamıştı.'in editörlüğünde yaptığım bir televizyon programına Sırrı Süreyya Önder'i davet etmiştik. Severek kabul etmişti. Fakat sonradan nedense "konuğu" beğenmemiş, yayın başlamadan hemen önce de vazgeçmişti. Diğer konuğun kim olduğunu baştan söylemiştik, biliyordunuz diye ne kadar dil döksek de işe yaramamıştı."Kör ölür badem gözü olur" diyenlerden değilim.Merhum da hatasıyla sevabıyla insandı. Önemli olan, bu topraklara sadakatle bağlı olmasıydı.Ki, bu benim için en önemli kriterdi.'yla birlikte siyaset yapan bir dostuma vaktiyle "Ekrem Bey vatana ihanet etmez değil mi?" diye sorunca, "Taç giyen baş akıllanır" demişti. Tam üç kez aynı soruyu sormuş, hep aynı cevabı almıştım.

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herkese hakkınıhelal ettiğini söyledidurdu. Lakin sanmam ki puşta, namussuzave işkenceciye gerçekte hakkını helaletsin.Geleneksel İslami anlayışa muttali olduğundan olsa gerek öyle söylemiştir. Malumunuz ahirette mal mülk, para pul geçmez. Herkesin tek sermayesi, sevap ve günahlarının dercedildiği amel defteridir. Meşruiyetini bir hadisten alan bir görüşe göre haksızlığa maruz kalan kişi hakkını helal etmezse, hakkına giren kişinin sevabından ona verilir. Şayet hakka girenin sevabı yoksa, hakkına girilen kişinin günahı ona verilir.Sırrı Süreyya Önder, alçağın, müptezelin, namussuz müfterinin sevabından istemediği gibi günahını da onlara vermek istememiştir. Bundan sebep haklarını herkese helal etmiştir.Nereden mi biliyorum? Nereden olacak, kendimden. Tevekkeli dememişler, kişi kendinden bilir işi. Öyle namussuzlar var ki sevapları da lazım değil.

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Merhumun siyaseti elbette boşa gitmemiştir ama keşke sinemayı ihmal etmeseydi, çok başarılı işlere imza atabilirdi.Bu "ihmalde" kendimi de az çok suçlu buluyorum.Senaryosunu yazdığıhakkında, Cyrano deBergerac'dan girip Flüchtlingsgesprache'dençıkarak "intihal kolajı" ihsasında bulunmuştum.Keşke sussaymışım.Merhum telefonla aramış, "Filmi canlı canlı gömdün..." demişti, lakin haksız da bulmamıştı. O denli dobra adamdı.Söz ustasıydı. Gün yüzüne çıkmamış birçok sözü, meseli, hatta fıkrayı Türkiye ondan dinledi. Yerli ve yerel kültürün Evliya Çelebi'siydi.Rahmet olsun...