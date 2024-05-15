Fenerbahçe'mizin başkanlığına aday olacağını duyar duymaz aklıma ilkinin "Ortalık şireleniyor yiğenim..." sözü geldi.Gerçekten de'ın açıklamasıyla birlikte futbol camiası silkelendi, canlandı, heyecan buldu.Sosyal medya da o günden beri zıpırların ifadesiyle "yıkılıyor".6 yıl önceki adaylık yarışında aldığı oy itibarıyla, Aziz Yıldırım'ı 4'e katlamıştı.Manzara-i umumiye durumun değiştiğini gösteriyor.Bunun da Ali Koç'un başkanlık görevi boyunca en büyük rakibi'ın (bu sezon da şampiyon olacağını hesaba katarsak) 3 kez,'in 1'er kez şampiyon olmasından kaynaklandığı ortada.Başka bir ifadeyle, söz konusu 6 yıllık süre içinde onca iddia ve kulübü onca borca sokan transferlere rağmen Fenerbahçe'mizin hiç şampiyon olmaması gerçeği var.Aziz Yıldırım, "Artık yeter, çocuklar şampiyonluk görmek istiyor" diyor. Hülasa, şampiyonluk vaat ediyor.Ali Koç'un vaadi ne olacak peki?Şampiyonluk değil mi?İyi desözünü ne yapacağız?

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Kimi aklıevveller de sağda solda "Aziz Yıldırım siyasetten söz aldı, adaylığını koyuyor..." diyorlar.Tevekkeli dememiş"Domuzları balıkla, insanları yalanla besliyorlar..."Aziz Yıldırım dev Atatürk posterinin önünde yaptığı adaylık açıklamasını, sağına ve soluna 2 adet altı oklu CHP bayrağı asarak da yapsaydı bunlar aynı yalanlarını sürdüreceklerdi.Anlaşılan o ki, siyasi emelleri uğruna Fenerbahçe'mizi araçsallaştırmaktan vazgeçmeyecekler.Sevgili'ı üzmek istemem amaolması şık bir şey mi? Zira, CHP'yi desteklediği kadar AK Parti'ye de karşı olduğu herkesin malumu. Kendisi çok dürüst, çok güvenilir, çok müstesna bir kişilik olabilir ama Divan Kurulu Başkanlığı için çok politik bir kişilik değil mi?Hayır yani, SayınGalatasaray Divan Kurulu Başkanı olsaydı nasıl karşılanırdı?

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Fakire soracak olursanız siyasetin zerresi futbola karışmamalı, karıştırılmamalı.bir defasında, "Ben futboldan ahlakı öğreniyorum" demişti.protesto etmek de o ahlaka içkindir. Neden bizde, Athletic Bilbao veyataraftarlarının yaptığı gibi etkili bir tepki ortaya koyulmadı?Fenerbahçe'mizin başkanı olursa mezkûr ahlaka katkısı ne olur, bilemiyorum.Benim bildiğim, müthiş bir heyecana neden olduğudur.O kadar ki, Galatasaray'ın (kuvvetle muhtemel) şampiyonluk kutlamalarını şimdiden gölgede bıraktı.Artık kimsecikler Süper Lig'deki şampiyonluğu veya düşme hattını konuşmuyor. Herkesin dilinde Aziz Yıldırım var. Bunda Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini söylemesinin elbette etkisi büyük.o golü nasıl attı, pası nasıl verdi, kaç dakika oyunda kaldı,'de kalacak mı gidecek mi, Ancelotti bu maçta onu oynatacak mı oynatmayacak mı, İspanyol basını hakkında neler söyledi gibi haberler Süper Lig'le ilgili haberlerin totalinden daha çok reyting alıyordu.'ın adaylığına gösterilen alaka Arda Güler'i de geçti.