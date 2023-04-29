'nın kazanmasını iple çeken bir trolleri, hayalini şöyle dile getirmiş: "Çok şey istemiyoruz; 14 Mayıs sonrası Selçuk Bayraktar en fazla kâğıttan uçak yapma videoları çeksin istiyoruz..."Sanmayın ki münferittir bu!CHP Milletvekilida "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı göreviSİHA'lar yapıyor" diyerek'ın yaptığı İHA ve SİHA'lardan nekadar rahatsız olduğunu dermeyan etmişti.Doğrusunu isterseniz, bunda da şaşacak bir şey yok!..PKK'ya göz açtırmayan söz konusu insansız hava araçlarına karşı çıkmasalar, PKK'nın desteğini nasıl kazanacaklar?

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Bunların cumhurbaşkanı adayıda S-400 alımına karşı çıkmış, "Kime karşı kullanacaklar; Yunanistan'a mı? Yunanistan NATO ittifakı içinde..." demişti.Aslında...TCG Anadolu'dan Hürjet'lere, Altay tanklarından yerli balistik füzelere kadar savunma sanayiine de hiç ihtiyaç yok. Zira, Kılıçdaroğlu kafasına göre "NATO ittifakı içindeyiz ya NATO bizi korur..."Peki NATO'dan bizi kim koruyacak?PKK'nın Suriye koluna binlerce TIR silah yardımı yapan, NATO'nun patronu değil miydi?'nun böyle bir sorunu yok! Nihayetinde, "YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum..." diyebilen bir zihniyetle malul."Mavi Vatan" diye bir derdi de hiçbir zaman olmadı.Tam aksine, Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Danışmanı, "Mavi Vatan yayılmacılıktır..." demişti.

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Firari FETÖ'cüler, CHP İttifakı'nın kazanacağı umuduyla şimdiden bavullarını toplamışlar.Anlaşılan o ki kaldıkları yerden devam etmenin hayalini kuruyorlar.PKK'nın da tek umudu,'nın kazanması. Ne ki, FETÖ'yenazaran biraz daha ihtiyatlılar.En azından kazanamama durumunu da hesaba katıyorlar.Mesela, PKK elebaşılarından, "Seçimi Cumhur İttifakı kazanırsa içsavaş çıkartırız..." diyor.

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Bunlar ezkaza iktidara gelse "terör" diye bir sorunumuz kalmaz. Zira FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri tastamam arkalarında. Sonuç itibarıyla birlikte iktidara gelecekler.direnişine Fetullah'la eşzamanlı "tiyatro" diyen'nun kazanması için FETÖ'nün tam saha çalıştığı herkesin malumu.PKK'nın da Kılıçdaroğlu'na desteği tam... Gerçi Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya desteği de tam. Hem de PKK'ya karşı çıkmayı "Kürt düşmanlığı" tesmiye edecek kadar!'in partisini derseniz... PKK elebaşılarından, "PKK ile İyi Parti aynı yerde..." açıklamasıyla birlikteliklerini açık seçik ortaya koydu.Evet, bunlar iktidara gelirse "terör sorunu" kalmaz; lakin yekpare bir Türkiye de kalmaz.