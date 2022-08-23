Anlaşılan o ki,, "Suriye sorununun" baş mimarı olmadığını'ye bile inandıramamış.Baksanıza ne diyor:"Suriyelileri göndereceğiz de 6'lı masadaki Davutoğlu mu gönderecek? O getirmedi mi Suriyelileri?.."Siz söyleyin, CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı haksız mı?"Davutoğlu Kasım 2015'te AK Parti'nin aldığı yüzde 49.50 oranındaki oya tek başına sahip çıkıyor da 'stratejik derinlikli Suriye politikasına' neden sahip çıkmıyor?" dediğimde, Davutoğlu muhipleri bir yerlerden emir almışçasına hakaret ve iftira yarışına girişiyordu.Bakalım şimdi ne yapacaklar, adamlarını nasıl savunacaklar?Eloğlu gözünün yaşına bakmadı, dan diye "O getirmedi mi Suriyelileri?" deyiverdi işte.

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Davutoğlu, Suriye politikasının sorumluluğundan kaçıyordu ama Türkiye-Suriye ilişkileri "normalleşmeye" yüz tutunca, daha fazla kaçamadı.Kaçamazdı, zira bu öyle her karşısına çıkana "Penguen" demeye benzemezdi."Hodri meydan" çekerek mahkeme yolunu gösterince kulağının üzerine yatmıştı ya, onu diyorum.Daha sonra bizzat kendisi "Penguen"le neyi kastettiğini itiraf etmişti hani: Bir televizyon programında, "Erdoğan'ın talimatıyla veya koordinasyonuyla parti içinde karşımda, Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'dan mürekkep bir çete örgütlendi..." demişti.Sizin anlayacağınız, "Penguen'in lideri Erdoğan'dır" diyen firari FETÖ'cülerle aynı müstekreh saçmalıkta buluşmuştu.Fakat mahut saçmalığı kendi ağzıyla deşifre edinceye kadar'den bizim'e kadar "Penguen" zokasını yutturdu. (Gerçi Karagül sonradan ne mal olduklarını gördüğünden olsa gerek, ona da "Penguen" demeye başladılar. Zaten rahmetli Ahmet Kekeç'ten fakire kadar kime demediler ki.)

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Suriye sorunundan kaçmak..."Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek söz duymadı, duymayacak..." dedikten sonra,'a demediğini bırakmamaya benzemezdi...Muhafazakâr kesimlerde kıyasıya eleştirildiği dönemde "Okumadan imzaladım" diyerek'ne karşıymış izlenimi verdikten sonrademeye de benzemezdi.Hülasa, hiçbirine benzemezdi.Çünkü "Suriye meselesi"ve'i yakından ilgilendiriyordu.Cumhuriyet'tenarkadaşımızın dediği gibi,Türkiye ile Suriye'nin "normalleşme"süreci Amerika, İsrail ve bir de'nu rahatsız etti."Rusya, Türkiye'yi Esad rejimini meşrulaştıracak şekilde görüşmeye zorluyor..." ifadesi bunun göstergesi.Gördüğünüz gibi Suriye meselesinden daha fazla kaçamadı.Peki, 6'lı masanın büyük ortağı CHP, Suriye ile "normalleşmeyi" vaat ediyor, o ne olacak?