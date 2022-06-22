Türkiye'de pek konuşulmadı, oysa herkesten çok biz konuşmalıydık, biz konuşmalıyız bu sahtekârlığı.Çünkü hemen her konuda maruz kaldığımız budur. Batı'nın o çirkin, o karanlık yüzüdür.davası maskelerini bir kez daha düşürdü; dımdızlak ortaya çıktı gerçek yüzleri.İfade özgürlüğü, hukuk ve demokrasiningerçek yüzünün maskelerinden ibaret olduğunu herkes gördü.Çin Dışişleri Bakanıgeçen günve'nin basınözgürlüğü konusunda ne kadar ikiyüzlü biryaklaşım içinde olduğunudavasının bir ayna gibi yansıttığını söyledi.Haksız mı?ABD ve İngiltere nezdinde başka ülkeleri ifşa etmekkapsamında değerlendirilirken, kendi ülkelerini ifşa etmek suç addedilmiyor mu?Basın özgürlüğünü kısıtlayan devletlertesmiye edilirken, kendi devletleri basın özgürlüğüne engel oluncasayılmıyor mu?Kendi sırlarını ifşa edenlerederlerken, başka devletlerin sırlarını ifşa edenleredemiyorlar mı?

***

ABD "terörist" ilan ettiklerine yargısız infaz yapmakta,uygulamakta hiçbir sakınca görmüyor."Terörist" dedikleri başka bir devletin üst düzey komutanı olsa bile durum değişmiyor.Bunun en son örneğicinayetidir.Gelgelim, Türkiye'nin "terörist" dediği kim varsa, "kahramanmış" gibi kucak açıyorlar.Mesela,'in katili FETÖ elebaşına yardım ve yataklık yapmayı sürdürüyorlar hâlâ.Hepsinden geçtim,'ın oğluna, "Seninbaban bir kahraman" dememiş miydi?Neydi kahramanlığı Can'cığın?Elemanın bu eylemi, "devlet sırrını" faş etmek dahi olsa, sömürgeciler ve bilumum sömürge aydınları tarafından "basın özgürlüğü" çerçevesinde takdirle karşılanmadı mı?İmdi soralım:kahraman daneden hain?Sadece bu soru bile "cahili hegemonyanın" ve destekçilerinin sahtekârlığını dermeyan etmeye yeter!

***

ABD'nin hain ilan ettiği'in kurucusu Julian Assange'a yapmadıkları zulüm kalmadı. Cinsel taciz iftiralarıyla başladılar, mahpus damına atarak çürüttüler.Hırslarını alamamış olacaklar ki, İngiltere ABD'ye iadesine karar verdi. Hem de CIA'nın yıllardır suikast planları yaptığı belgelerle sabit olduğu halde.Suçu ne mi?ABD'ninve'da işlediği insanlık suçlarını deşifre etmek.Kaynağı daadlı Amerikalı bir kadın asker. Bu kadın asker, 2010'da Irak'tayken bu belgeleri'a ilettiği gerekçesiyle şu an Amerika'da hapiste zaten.Demem o ki,veyagibi bir örgüt değil kaynağı. Herhangi bir terör örgütünün amacına hizmet etmemiş yani.Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası toplum nezdinde mahkûm ettirmek için MİT TIR'ları kumpasını gerçekleştiren FETÖ gibi bir örgüte,gibi medya üzerinden "hizmet" vermiş değil.