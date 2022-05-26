Muhalif olmak bir yanıyla çok daha zordur iktidar olmaktan. Zor olduğu kadar da anlamlı.Her şeyden evvel içerik / proje üreteceksin. Sahici muhaliflik bunu gerektirir, ötesi karın gurultusudur.Çözüm yolları bulacak, adamakıllı alternatif ortaya koyacaksın.Yoksa iktidarı eleştirmek, yanlışlarını ortaya dökmek kolay.Ne ki bunu bile doğru dürüst yapamıyorsun. Saçma sapan yalanlara, iftiralara tenezzül ediyorsun.Tamam, anladık; AK Parti'ye karşısın.'ı ne yapıp edip iktidardan düşürmek istiyorsun.başta olmak üzere yeryüzünün tüm müstekbirleri de senden yana.CIA'nın gölge kuruluşu'ın hazırladığı raporda,Erdoğan'ın düşürülmesi için muhalefet partilerininkonsolide edilmesi gerektiğinin altıçizilmişti.Sonuçta konsolide oldun, yuvarlak bir masa kurdun.

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Gelgelelim, pandemi sonrası yaşanan onca ekonomik krize rağmen hâlâ umut olamıyorsun!değilse nedir bu?Masa kurmuşsun ama herkes ayrı telden çalıyor. Kaç ay geçti bir aday bile çıkaramamışsın.Bir de utanmadandiye acınası uyanıklıklar yapıyorsun.Oysa masanın hal-i pürmelali herkese malum sır mesabesinde:"Adayımız Gül olsun yoksa ben olurum" yollu şantaj yapıyor.anlaşılan bunda sorun görmüyor.'ın varlık sebebi zaten'ü aday yapmak. Lakin,, Gül'ü asla kabul etmiyor!derseniz, sanırım kendisi varken neden aday arandığına hâlâ anlam verebilmiş değil.Sözde masanın dışında ama özde masanın tam ortasında olanise, "Sonuçta adayı belirleyecek olan benim!" dercesine peşin satan rahatlığında.

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Sahici temsil yetenekleri olmadığından mı bilmiyorum, hiçbir eleştiriye tahammülleri yok.Bir aday çıkarmaktan bile acizler ama her birinin dili pabuç gibi.Siyasal kültür sahibi muhalif eşhastan biri kendilerine en ufak eleştiri yöneltse, "İktidarın ekmeğine yağ sürmekle" veya "Muhalefete muhalefet etmekle" itham ediyorlar. Şayet ısrar ederse, en hafifidiyerek itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.Hülasa, muhalif cenahta aykırı tek bir ses istemiyorlar.Dilleri de nasıl zehirli: Asacağız, keseceğiz, acımayacağız, gözyaşınıza bakmayacağız, hesap soracağız, yargılayacağız, Silivri'ye dolduracağız gibi ifadelerle her gün tehditler savuruyorlar.Sonra da kutuplaşmaktan, ifade özgürlüğünün olmamasından, yargıya müdahaleden şekvacı oluyorlar!Daha dünalınan direktifle yargı kararı verildiği döneme göğsünü siper edende bugün "İstibdat" kelimesini dilinden düşürmüyor.Hiç unutmam:operasyon yapıldığı sırada Cengiz Çandar bir FETÖ kanalında (mealen) şöyle demişti: "Devlet olarak yanlış yaparsan, bir başka devlet de gelir işte böyle ensene biner..."Bu ülkede tek bir devlet var:devleti, başka devlet yok.İstediğin kadar muhalefet yap, hatta istersen devleti kıyasıya eleştir ama bunu aklından çıkarma.Yani, "paralel devlet" çıktılarınıkürsülerinden okuduğun günler geridekaldı.Bu ülkede'un yaşandığını unutmayacaksın.Unutup da, 15 Temmuz gecesi "ölümüne" direnişe liderlik yaparak vatanı işgalden kurtaran Başkumandan'a "Kaçacak!.." diye terbiyesizlik yapmayacaksın!Adam gibi muhalefet yapacaksın.