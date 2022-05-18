Merhum üstadımızilk günden uyarmış,demişti.Ne zaman mı?gazetesinin sinsi bir şekildedüşmanlığına taş döşediği 2012'lerde.Üstadın mezkûr konuşmasını sıklıkla hatırlatmıştım.Önemliydi...Üstadımız günlük gündelik değil, yüzyıllık projeksiyonla bakıyordu. Mesela, tee 1960'lı yıllarda,'ın Batılılar tarafından işgal edileceğini,'ı da yağmalayacaklarını yazmıştı.Otuz yıl sonra söylediği gibi oldu.'ı nasıl talan ettiklerini, tarihi eserleri nasıl çalıp götürdüklerini gördük. Ve, on binlerce Iraklı çocuğu ilaç ambargosuyla nasıl öldürdüklerini gördük.

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Sezai Karakoç,veçatışmasının "tuzak" olduğunu belirttiği sözkonusu konuşmasında şöyle diyordu:"Batı, İslam dünyasına yönelik nihai işgali yapmak ve son darbeyi vurmak peşindedir... Öyle bir işgal ki, bir daha İslam'ın dirilişi vaki olmasın, İslam haritadan silinsin..."Irak işgalini otuz yıl öncesinden öngören üstadımızın uyarısına kulak verilmeli değil miydi?En azından,diye üzerinde adamakıllıdüşünmek gerekmezmiydi?Tam aksine, düşünmeyi salık verenler gündüz gözüyle linç edildi, kimseciklerin de gıkı çıkmadı.Suriye'yi sokak sokak bilmekle övünenkaranlık "yandaşları" tarafından envaiçeşit iftiraya ve tehdide maruz bırakıldım da ordan biliyorum.

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Değerli şair ve mütefekkirde 2013'teki bir konuşmasında şöyle demişti: "İnsanlar 'Beşar Esad, halkını öldürüyormuş da...' falan filan gibi manyakça ifadeleri ciddi ifadeler kabul ettiler... Bunun Ankara'yı, Şam'ı hiç ilgilendirmeyen; tamamen Amerikan hegemonyasının bir planı olduğunu hiç kimse düşünmeden..."Dikkat isterim:'ın iler tutar yanı olmayan eli kanlı bir katil olmaklığı, Suriye'nin "tuzak olduğunu" veya'in ifadesiyleolduğu gerçeğini değiştirmez.Şayet Amerikan hegemonyasının bir planı olmasaydı,'in ulusal güvenlik danışmanıdergisinde şunu yazmazdı: "Erdoğan'ın, Türk ordusunu, Suriye'de 'süregelen karışıklığı' neticelendirmek için kullanmak istememesine Obama çok bozuldu..."Bozulmakla da kalmadılar, bedelini ödetmek için MİT TIR'ları kumpasıyla, Erdoğan'ı'de "savaş suçlusu" olarak yargılamanın zeminini oluşturmaya çalıştılar.Beşar Esad halkını öldürdü de babasıöldürmedi mi?'da 1982'de en az 20 bin insanı katletti.Üstelik Hafız Esad döneminin Suriye'si,'a yardım ve yataklık ediyor, PKK'nın ideolojik ve örgütsel faaliyetlerine alabildiğine kucak açıyordu.bu kucaklarda yetişti...Suriye politikasının komplikasyonları göçmenlerveya sığınmacılar üzerinden yaşanırkeno hâlâ kulağının üzerine yatıyor!Gündeme gelmek için boş beleş her konuda konuşuyor, hiçbir şey bulamazsa acıklı inşaat iskelesi mizansenlerinde arzı endam ediyor ama'ın provokatif çıkışlarına bile tek kelime etmiyor.Gerçi NATO konusunda her ikisinde de "tık" yok.Hay Allah, yollar nerede birleşiyor?