'in Yahudi düşmanlığının kökenleri hakkında o kadar çok şey söylenmiştir ki herkes az çok bir şeyler bilir.En çok bilinen de Hitler'in(Mein Kampf) kitabında anlattıklarıdır.Hülasa edecek olursak...Hitler, Yahudilerin sahip oldukları ekonomik güç nedeniyle Almanlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmalarını kafaya takar.Silah fabrikalarını elinde bulunduran Yahudilerin'nda greve gitmelerini de affedilmez bulur.Dahası, Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmelerini, silaha en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde Yahudi işçilerin grev yapması "ihanetine" bağlar.

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Hitler'in Yahudi düşmanlığının kökenleri üzerine en ilginç iddiayı, Kimberley Cornisheseriyle ortaya koymuştur.Şöyle:Viyanalı çok zengin bir ailenin homoseksüel oğlu olan filozofileilk mektepten sınıf arkadaşıdırlar.Hitler "Kavgam"da sınıf arkadaşının güvenilmez olduğunu söyler: "Realschule'deyken bir Yahudi çocuğu vardı. Ona karşı hepimiz temkinliydik..."ile'in yaşları da burçları da (Boğa) aynıdır. Zevkleri de benzerdir. İkisi desever, ikisi de resim sanatına tutkundur. İkisi de'e hayrandır.Kişilikleri de benzerdir.İkisi de anında heyheylenen, kompleksli çocuklardır. Yani, birbiriyle kıyasıya kapışmaya yatkın iki karakter.adı geçen kitabında Adolf'un Ludwig'e "Pis Yahudi!.." diye seslendiğini rivayet eder.Ve, 20. yüzyılın en büyük katliamının ilkokuldan sınıf arkadaşı bu iki çocuğun kavgasından kaynaklandığını müthiş bir hayretle dile getirir.

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'un Hitler'in Yahudi düşmanlığının kökenleri hakkındaki iddiasını "Linz Yahudisi" müellifinin iddiasından çok daha ilginç buldum.Geçenlerde bir İtalyan televizyona verdiği röportajdanin Yahudi olduğunu, Hitler'in de Yahudi kökenli olduğunu belirttikten sonra, en şiddetli Yahudi düşmanlarının (antisemit) bizzat Yahudilerden çıktığını dile getirdi.İsrail Başbakanıisyan etti. İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Lavrov'un sözlerini affedilmez buldu.Ne ki Lavrov geri adım atmadı. Hatta, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Tepkilerin tarihi gerçekleri değiştirmeyeceğini" ifade ederek, "İsrailli paralı askerlerin Nazilerin safında savaştığını" söyledi.Gelgelelim, İsrail Başbakanı Bennett'in ofisinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanıtelefonla arayıp özür diledi.Hemen herkes "İşte böyle özür diletirler adama!" yollu tepki vermiştir.Acaba öyle mi?Belki de'un mesajı, Rusya'yı tüm dünyada itibarsızlaştırmak, yalnızlaştırmak, ablukaya almak ve nihayetinde diz çökertmek isteyen uluslararası Siyonistlereydi ve "Putin'in özrü" bu mesajın hedefini netleştirmekten ibaretti.Yoksa...Rusya Dışişleri Bakanı'nın olanca tepkilere rağmen geri adım atmadığı (sözlerini tavzih etme gereği bile duymadığı) yerde, Rusya Devlet Başkanı neden özür dilesin?